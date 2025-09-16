Valdemar defende Ciro Gomes no PL para 'vencer o PT no Ceará'
O presidente nacional do PL ainda falou sobre a postura do pedetista e como ele conseguiu ser firme frente a outros nomes importantes da política
O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, manifestou apoio à candidatura ao governo do Ceará do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Para o dirigente, o pedetista é o nome mais forte contra o Partido dos Trabalhadores no estado. A declaração foi dada durante entrevista à Jovem Pan, nesta terça-feira (16).
“Para você ver, porque é o único jeito de a gente derrubar o PT no Ceará; não tem outro jeito. O Ciro vai derrubar”, afirmou Valdemar, durante a entrevista. Questionado sobre os processos contra Ciro, o presidente respondeu: “Tira os três, esquece, porque o Ciro mete o pau até na sombra. Agora é um fenômeno, é um fenômeno”.
Valdemar ainda falou sobre a postura do pedetista e como ele conseguiu ser firme frente a outros nomes importantes da política nacional. “O Ciro já meteu o pau no Bolsonaro, já meteu o pau em mim, já meteu o pau em todo mundo; é o jeito dele".
Veja também
MOVIMENTOS DE CIRO GOMES
Ainda nesta terça-feira (16), a coluna do jornalista Wagner Mendes, no Diário do Nordeste, compartilhou que o presidente do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, cravou que o ex-ministro Ciro Gomes, ainda filiado ao PDT, retornará para o PSDB ainda neste ano. A filiação deve ocorrer em dezembro.
A coluna ainda revelou que o evento deverá reunir nomes locais e nacionais do partido e simpatizantes. "Será no mês de dezembro a filiação dele, vamos fazer um evento aqui gigantesco, chamar todo mundo de fora tanto a nível local e nacional", disse.
Apesar das movimentações, ainda não há uma manifestação pública de Ciro cravando que irá ser candidato.