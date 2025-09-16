Jorge Pinheiro assume liderança da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza

O vereador Jorge Pinheiro (PSDB) assumiu, nesta terça-feira (16), a liderança da Oposição na Câmara Municipal de Fortaleza. O parlamentar fica no lugar de Priscila Costa (PL), que estava no posto desde fevereiro. A vereadora passa a ocupar a vice-liderança oposicionista, com o vereador Marcelo Mendes (PL). Atualmente, a Oposição conta com parlamentares do PL, PSDB, União Brasil e PDT.

Ao PontoPoder, Pinheiro explica que a troca já era prevista, a partir de um acordo feito desde o início da legislatura para que haja a mudança na liderança a cada seis meses. O vereador afirmou que a estratégia oposicionista deve continuar a fazer uma "oposição qualificada", "crítica e propositiva".

"Então, toda e qualquer matéria que vier aqui do prefeito, nós vamos pedir prazos para que nós possamos analisar com cuidado e tentar apresentar emendas para melhorar. Aquilo que for bom, com certeza vai ter o nosso apoio. Aquilo que for ruim, que nós considerarmos que não é bom para a cidade de Fortaleza e para o povo de Fortaleza, vai ter a nossa oposição". Jorge Pinheiro Vereador e líder da oposição na CMFor

Pinheiro disse ainda que a oposição deve seguir com o "Café Municipal", evento no qual vereadores se reúnem com lideranças políticas, no qual já foram recebidos, por exemplo, figuras como André Fernandes (PL).

Sobre os eventos que vem sendo realizados pela liderança do Governo, no qual secretários municipais são recebidos pelos vereadores, ele disse que quer verificar a "possibilidade da oposição também contribuir, solicitar ações e apresentar seus pleitos". Ele disse, no entanto, não ter sido comunicado sobre a próxima edição deste evento, que acontece nesta quarta-feira (17) com a presença do secretário de Relações Comunitárias, André Barbosa.