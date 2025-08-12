Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Vereadores de Fortaleza recebem secretária da Saúde em estratégia de aproximação com gestão Evandro

Riane Azevedo esteve em encontro fechado com membros da bancada governista; outros auxiliares do prefeito Evandro Leitão (PT) devem participar das próximas edições

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 17:10)
PontoPoder
Foto da secretária de Saúde de Fortaleza e vereadores, numa reunião realizada nesta terça-feira (12), na Câmara Municipal
Legenda: Gestora falou de convocações e integração de sistemas de unidades da rede municipal
Foto: Luciano Melo / CMFor

A secretária de Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, foi a primeira convidada de uma série de encontros de vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) com titulares do Governo Evandro. Batizado de “Bate-papo da liderança”, o primeiro evento foi realizado nesta terça-feira (12) e há expectativas de que tenha frequência quinzenal no Legislativo.

A conversa contou com a participação dos governistas Aglaylson (PT), Bruno Mesquita (PSD), Carla Ibiapina (DC), Dr. Vicente (PT), Estrela Barros (PSD), Gardel Rolim (PDT), Igor Nogueira (Mobiliza), Irmão Léo (PP), Luciano Girão (PDT) Marcelo Tchela (Avante), Marcos Paulo (PP), Mari Lacerda (PT), Paulo Martins (PDT), Professora Adriana Almeida (PT), René Pessoa (União), Tia Francisca (PSD) e Tony Brito (PSD). O presidente da Casa, Leo Couto (PSB) também esteve.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Bancada do PDT Fortaleza se reúne, com pleito de desfiliação de vereador e ajustes de rumo para 2026

teaser image
PontoPoder

Léo Suricate toma posse na Alece com vaia cearense, de tênis e usando terno pela 2ª vez na vida

Convocações da Saúde e integração de sistemas

Na coletiva de imprensa realizada após o encontro, exclusivo aos membros do Parlamento e do Governo Municipal convidados, a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) revelou os próximos passos da pasta para melhoria dos serviços prestados à população. 

Indagada, ela indicou que prevê, ainda em agosto, convocar candidatos aprovados em concursos da Saúde para integrá-los ao serviço público municipal. “Houve essa convocação de 82 [aprovados], composto por uma grande parte de enfermeiros. No quadro de médicos praticamente foram chamados todos, inclusive cadastro reserva. Acredito que logo mais vão ser criadas as vagas”, respondeu. “Isso tem que ser para agora”, reforçou em seguida. 

Riane Azevedo afirmou ainda estar “trabalhando” para cumprir a expectativa de as convocações ocorram até o fim do mês atual. “Da mesma forma, a Fagifor, que 411 vão ser convocados e a gente quer que saia essa convocação agora, em agosto”.

Secretária Riane Azevedo, em coletiva na Câmara Municipal de Fortaleza, após encontro com governistas, nesta terça-feira (12)
Legenda: Titular da SMS concedeu entrevista coletiva após o bate-papo
Foto: Luciano Melo/CMFor

Segundo ela, o repasse de recursos para o financiamento de unidades hospitalares em Fortaleza, anunciado pelo Ministério da Saúde em julho, foi aguardado pela gestão para que houvesse um “desdobramento” na convocação dos servidores da extinta fundação.

Outro aspecto explicado por ela foi a intenção do Município em integrar prontuários de unidades que compõem a rede de assistência à saúde. “A gente já queria começar nesse mês. Estamos só aguardando a liberação, a formalidade de assinatura de contratos”, frisou, dando conta da brevidade. “Já encaminhamos a nossa parte”, continuou.

“Logo em seguida, a gente já vai fazer a implantação. Vai começar por dois Frotinhas, tem uma sequência todinha, vai permear todo o ano que vem, e finaliza no IJF no ano de 2027”, detalhou a gestora durante a entrevista coletiva. A integração deve auxiliar na gestão de leitos.

Novos encontros

O líder do Governo Evandro, Bruno Mesquita, explicou como surgiu o formato. De acordo com ele, foi algo pensado entre ele, os vice-líderes Professor Enilson (Cidadania) e Aglaylson e o presidente da Câmara.

“Tinha que trazer os secretários da Prefeitura para vir conversar com os vereadores, mostrar os projetos que estão sendo executados, os projetos que serão executados e também falar das pastas e tirar as dúvidas dos vereadores”, contou o vereador. 

A próxima edição do “Bate-papo com a liderança” deve ocorrer dentro de 15 dias. Questionado sobre quem será o convidado da vez, Mesquita revelou: “Provavelmente, será Osmar Baquit, da Segov [Secretaria de Governo], ou o Idilvan [Alencar, titular da Secretaria de Educação]”.

Foto de Bruno Mesquita (PSD) e aliados do Governo Evandro, em coletiva na Câmara Municipal, nesta terça-feira (12)
Legenda: Próximo encontro deve ser com Osmar Baquit ou Idilvan Alencar, afirmou Bruno Mesquita (PSD)
Foto: Luciano Melo/CMFor

Provocado, o parlamentar negou que o formato de discussão de parlamentares da base com auxiliares da Prefeitura de Fortaleza seja uma resposta ao “Café da Oposição”, evento promovido por oposicionistas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) semanalmente e que já contou com uma edição na Câmara Municipal, em maio.

“Não encaro como resposta para a oposição. Encaro como uma resposta ao povo de Fortaleza. Nosso compromisso não é com a oposição, é com as pessoas que querem o bem da nossa cidade”, discorreu. Na visão do vereador, os presentes na reunião “querem o bem na cidade”. 

Mas, por fim, ponderou: “Não que os que não participaram não querem (o bem da cidade)”. “Foi aberto. O convite foi feito em público, para todos os vereadores participarem. Alguns tinham compromissos particulares e não vieram, mas a grande maioria veio”, finalizou.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra trecho de sessão na Câmara Municipal de Palhano, com vereadores sentados em mesas dispostas em “U” e placa ao fundo com os dizeres “Plenário Ver. Francisco Domingos da Silva”. Alguns participantes gesticulam e discutem, indicando possível momento de debate acalorado. No canto superior direito, há um selo vermelho com o texto “AO VIVO”.
PontoPoder

Vereadores trocam ofensas em sessão da Câmara de Palhano (CE) e caso vai para delegacia: 'Pinóquio'

Sessão chegou a ser suspensa, mas embates seguiram mesmo assim

Ingrid Campos
Há 56 minutos
Alunos em sala de aula em Fortaleza, onde Dia do Estudante pode se tornar feriado nas escolas
PontoPoder

Proposta de vereadora pode transformar Dia do Estudante em feriado na rede escolar de Fortaleza

Atualmente, suspensão de aulas em 11 de agosto é uma decisão opcional em parte das unidades de ensino

Bruno Leite
Há 59 minutos
Foto da secretária de Saúde de Fortaleza e vereadores, numa reunião realizada nesta terça-feira (12), na Câmara Municipal
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza recebem secretária da Saúde em estratégia de aproximação com gestão Evandro

Riane Azevedo esteve em encontro fechado com membros da bancada governista; outros auxiliares do prefeito Evandro Leitão (PT) devem participar das próximas edições

Bruno Leite
Há 1 hora
Foto mostra cerimônia de posse do deputado estadual Léo Suricate na Alece
PontoPoder

Léo Suricate toma posse na Alece com vaia cearense, de tênis e usando terno pela 2ª vez na vida

Suplente assumiu a vaga após Renato Roseno tirar licença por 120 dias

Marcos Moreira
Há 2 horas
André Fernandes, campanha eleitoral de 2024 em Fortaleza
Wagner Mendes

TRE-CE anula multa de R$ 1,25 milhão aplicada a André Fernandes na campanha de 2024

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (12) pela Corte eleitoral

Wagner Mendes
12 de Agosto de 2025
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro
PontoPoder

Bolsonaro pede liberação a Moraes para realizar exames médicos

Médico do ex-presidente solicitou a realização de nove procedimentos para reavaliar o seu estado de saúde

Redação
12 de Agosto de 2025
Foto dos vereadores do PDT Fortaleza em reunião com a presidência do partido, nesta terça-feira (12
PontoPoder

Bancada do PDT Fortaleza se reúne, com pleito de desfiliação de vereador e ajustes de rumo para 2026

O partido ainda vive impasses sobre garantir unanimidade de posicionamento ideológico na Capital e no Estado

Bruno Leite
12 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Léo Suricate: um "sobrevivente" na tribuna da Assembleia

Posse de suplente chama atenção pela quebra de protocolo e revela a distância entre o formalismo parlamentar e a vida real na periferia

Inácio Aguiar
12 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Com filiação dada como certa, plano do PSDB para Ciro inclui cenário de sucessão presidencial

Ex-ministro pode disputar o Governo do Ceará e também virar peça estratégica em aliança contra o PT nacionalmente

Inácio Aguiar
12 de Agosto de 2025
Menina faz pose em frente a uma parede com desenhos infantis
PontoPoder

O que muda com a criação da Política Nacional da Primeira Infância para o cuidado de bebês e crianças

O PontoPoder entrevista três especialistas com forte atuação no tema para saber quais as repercussões da nova legislação sancionada por Lula

Luana Barros
12 de Agosto de 2025
Imagem mostra um grupo de autoridades e convidados perfilados no palco durante uma cerimônia formal, em ambiente fechado, com painel ao fundo exibindo o texto “Medalha Paulo Bonavides” e o logotipo da Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE). O cenário é decorado com parede verde de plantas e retratos circulares de personalidades. Todos estão vestidos com trajes formais, voltados para a plateia, e há cadeiras posicionadas atrás deles.
PontoPoder

Alece concede 1ª Medalha Paulo Bonavides a juristas de destaque no Brasil; veja homenageados

Entrega da comenda ocorre nesta segunda-feira (11), alusiva ao Dia da Advocacia

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
11 de Agosto de 2025
Carmelo Neto e Bolsonaro
Wagner Mendes

Carmelo Neto pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro na prisão domiciliar

Ainda não houve decisão sobre a demanda do parlamentar cearense

Wagner Mendes
11 de Agosto de 2025
Imagem de Hugo Motta sentado em matéria sobre crítica a conduta de Eduardo Bolsonaro nos EUA
PontoPoder

'Isso não pode ser admitido', diz Motta ao criticar conduta de Eduardo Bolsonaro nos EUA

A pauta de anistia a Bolsonaro e os envolvidos na tentativa de golpe no 8 de janeiro tem ganhado espaço entre os parlamentares brasileiros

Redação
11 de Agosto de 2025
Foto mostra roda formada por crianças com celulares
PontoPoder

'Lei Felca': deputados do Ceará vão analisar projeto contra adultização de crianças em redes sociais

Pedidos foram protocolados na Alece pelos deputados Alcides Fernandes e Sargento Reginauro e começam a tramitar nesta semana

Marcos Moreira
11 de Agosto de 2025
Foto do ex-presidente Jair Bolsonaro
PontoPoder

Bolsonaro vira alvo de inquérito do Ministério Público por associar Lula a regime de Bashar al-Assad

O ex-presidente teria publicado uma imagem que vincula Lula a execuções de pessoas LGBTQIAP+

Redação
11 de Agosto de 2025
Fotos mostram o deputado estadual Renato Roseno e o influenciador Leo Suricate, respectivamente
PontoPoder

Renato Roseno sai de licença da Alece por 120 dias e será substituído por Léo Suricate

Será a primeira vez que o jovem ativista e influenciador assumirá uma cadeira na Assembleia

Marcos Moreira
11 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Sem confirmação de data, filiação de Ciro Gomes ao PSDB é dada como certa

Ex-ministro já fez todas as tratativas com o comando local e nacional tucano

Inácio Aguiar
11 de Agosto de 2025
Carla Zambelli, que está presa na Itália, discursando em ocasião anterior na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Justiça italiana agenda nova audiência de Zambelli em processo de extradição

Parlamentar foi presa há duas semanas, cerca de 55 dias após ter fugido do Brasil

Redação
11 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Tarifaço: risco de perdas bilionárias põe o Ceará no topo do Nordeste; governo tenta reagir

Escritório do Banco do Nordeste afirma que, caso as tarifas percistam, prejuízo em 2026 pode passar de US$ 250 milhões

Inácio Aguiar
11 de Agosto de 2025
Colagem mostram imagem de presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ao lado de foto do youtuber Felca, ilustrando fala de Motta de que pautará tema de adultização de crianças nas redes sociais após vídeo sobre o tema lançado por Felca.
PontoPoder

Após vídeo de Felca, Motta diz que Câmara pautará 'adultização' de crianças nas redes sociais

Presidente da Casa legislativa afirmou que projetos de lei sobre a temática devem ser apreciados ainda nesta semana

Carol Melo
11 de Agosto de 2025