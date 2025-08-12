Vereadores de Fortaleza recebem secretária da Saúde em estratégia de aproximação com gestão Evandro

A secretária de Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, foi a primeira convidada de uma série de encontros de vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) com titulares do Governo Evandro. Batizado de “Bate-papo da liderança”, o primeiro evento foi realizado nesta terça-feira (12) e há expectativas de que tenha frequência quinzenal no Legislativo.

A conversa contou com a participação dos governistas Aglaylson (PT), Bruno Mesquita (PSD), Carla Ibiapina (DC), Dr. Vicente (PT), Estrela Barros (PSD), Gardel Rolim (PDT), Igor Nogueira (Mobiliza), Irmão Léo (PP), Luciano Girão (PDT) Marcelo Tchela (Avante), Marcos Paulo (PP), Mari Lacerda (PT), Paulo Martins (PDT), Professora Adriana Almeida (PT), René Pessoa (União), Tia Francisca (PSD) e Tony Brito (PSD). O presidente da Casa, Leo Couto (PSB) também esteve.

Veja também PontoPoder Bancada do PDT Fortaleza se reúne, com pleito de desfiliação de vereador e ajustes de rumo para 2026 PontoPoder Léo Suricate toma posse na Alece com vaia cearense, de tênis e usando terno pela 2ª vez na vida

Convocações da Saúde e integração de sistemas

Na coletiva de imprensa realizada após o encontro, exclusivo aos membros do Parlamento e do Governo Municipal convidados, a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) revelou os próximos passos da pasta para melhoria dos serviços prestados à população.

Indagada, ela indicou que prevê, ainda em agosto, convocar candidatos aprovados em concursos da Saúde para integrá-los ao serviço público municipal. “Houve essa convocação de 82 [aprovados], composto por uma grande parte de enfermeiros. No quadro de médicos praticamente foram chamados todos, inclusive cadastro reserva. Acredito que logo mais vão ser criadas as vagas”, respondeu. “Isso tem que ser para agora”, reforçou em seguida.

Riane Azevedo afirmou ainda estar “trabalhando” para cumprir a expectativa de as convocações ocorram até o fim do mês atual. “Da mesma forma, a Fagifor, que 411 vão ser convocados e a gente quer que saia essa convocação agora, em agosto”.

Legenda: Titular da SMS concedeu entrevista coletiva após o bate-papo Foto: Luciano Melo/CMFor

Segundo ela, o repasse de recursos para o financiamento de unidades hospitalares em Fortaleza, anunciado pelo Ministério da Saúde em julho, foi aguardado pela gestão para que houvesse um “desdobramento” na convocação dos servidores da extinta fundação.

Outro aspecto explicado por ela foi a intenção do Município em integrar prontuários de unidades que compõem a rede de assistência à saúde. “A gente já queria começar nesse mês. Estamos só aguardando a liberação, a formalidade de assinatura de contratos”, frisou, dando conta da brevidade. “Já encaminhamos a nossa parte”, continuou.

“Logo em seguida, a gente já vai fazer a implantação. Vai começar por dois Frotinhas, tem uma sequência todinha, vai permear todo o ano que vem, e finaliza no IJF no ano de 2027”, detalhou a gestora durante a entrevista coletiva. A integração deve auxiliar na gestão de leitos.

Novos encontros

O líder do Governo Evandro, Bruno Mesquita, explicou como surgiu o formato. De acordo com ele, foi algo pensado entre ele, os vice-líderes Professor Enilson (Cidadania) e Aglaylson e o presidente da Câmara.

“Tinha que trazer os secretários da Prefeitura para vir conversar com os vereadores, mostrar os projetos que estão sendo executados, os projetos que serão executados e também falar das pastas e tirar as dúvidas dos vereadores”, contou o vereador.

A próxima edição do “Bate-papo com a liderança” deve ocorrer dentro de 15 dias. Questionado sobre quem será o convidado da vez, Mesquita revelou: “Provavelmente, será Osmar Baquit, da Segov [Secretaria de Governo], ou o Idilvan [Alencar, titular da Secretaria de Educação]”.

Legenda: Próximo encontro deve ser com Osmar Baquit ou Idilvan Alencar, afirmou Bruno Mesquita (PSD) Foto: Luciano Melo/CMFor

Provocado, o parlamentar negou que o formato de discussão de parlamentares da base com auxiliares da Prefeitura de Fortaleza seja uma resposta ao “Café da Oposição”, evento promovido por oposicionistas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) semanalmente e que já contou com uma edição na Câmara Municipal, em maio.

“Não encaro como resposta para a oposição. Encaro como uma resposta ao povo de Fortaleza. Nosso compromisso não é com a oposição, é com as pessoas que querem o bem da nossa cidade”, discorreu. Na visão do vereador, os presentes na reunião “querem o bem na cidade”.

Mas, por fim, ponderou: “Não que os que não participaram não querem (o bem da cidade)”. “Foi aberto. O convite foi feito em público, para todos os vereadores participarem. Alguns tinham compromissos particulares e não vieram, mas a grande maioria veio”, finalizou.