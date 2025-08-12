Léo Suricate toma posse na Alece com vaia cearense, de tênis e usando terno pela 2ª vez na vida

O deputado estadual suplente Léo Suricate (Psol) tomou posse na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na manhã desta terça-feira (12). Ao entrar no Plenário 13 de Maio pela primeira vez como parlamentar, ele fez questão de ressaltar que representa a periferia de Fortaleza na Casa e quebrou o protocolo, ao ser saudado por colegas com uma “vaia cearense”.

Criador de conteúdo digital e ativista cearense, Léo Suricate assumiu a vaga na Alece após o deputado estadual Renato Roseno (Psol) sair de licença para tratar de assuntos particulares, por 120 dias. A previsão inicial é que ele exerça o mandato por 90 dias, deixando os últimos 30 dias para a segunda suplente do partido, a Professora Zuleide (Psol), atual secretária de Direitos Humanos do Crato.

Emocionado e alegando nervosismo, Léo Suricate precisou repetir o termo de compromisso de posse algumas vezes durante a solenidade conduzida pela Mesa Diretora da Alece. “É isso, negada, pelo menos o meme vai ter”, brincou.

No discurso após ser empossado, o parlamentar enfatizou que a atuação na Alece terá duas vertentes principais: a soberania digital e a pauta que envolve o território específico para a juventude negra e periférica, como a construção de equipamentos.

“Não tenho palavras para explicar a emoção e o sentimento que eu tenho de estar tomando posse hoje e defender uma pauta que é muito importante para mim. Até porque eu sobrevivi, eu passei dos 29 anos e a gente sabe quem vem da periferia, ainda mais quem tem a cara como a minha, quem tem tatuagem na cara, quem tem tatuagem no braço, quem tem uma cor do tom mais pardo pro escuro, pro negro, sabe que a vida é diferente para a gente. O Estado não foi pronto para nós e talvez, por isso, o meu nervosismo de estar aqui hoje” Léo Suricate Deputado estadual suplente do Psol

Léo Suricate entrou no Plenário 13 de Maio de tênis e utilizando terno pela segunda vez, como ele mesmo destacou durante entrevista coletiva. “Usei terno na posse do (presidente) Lula, mas é a segunda vez que eu uso terno na vida. Então, eu sou outro personagem, eu não sou esse não”, falou o parlamentar, prometendo um mandato com linguagem simples e popular.

Para a cerimônia, o novo parlamentar chegou ao Plenário acompanhado de familiares, amigos e representantes de movimentos sociais. Também participaram as secretárias de Cultura do Ceará e de Fortaleza, Luísa Cela e Helena Barbosa, respectivamente, além dos vereadores de Fortaleza, Adriana Gerônimo (PT), Mari Lacerda (PT) e Gabriel Biologia (Psol).

Legenda: Renato Roseno será substituído pelo influenciador Leo Suricate durante a licença de 120 dias da Alece Foto: Junior Pio/Alece

QUEM É LEO SURICATE?

Leonardo de Souza Xavier, de 33 anos, é um artista, produtor cultural, criador de conteúdo e ativista cearense. Desde 2009, produz materiais para as redes que mesclam humor, a linguagem cearense e críticas sociais e políticas. No mesmo ano, começou sua atuação na cultura no Sarau da Praça do Povo, no bairro Sapiranga, em Fortaleza.

Além disso, Leo é administrador da página Suricate Seboso, ao lado do irmão Dudu, de onde vem o nome artístico. Também é co-criador da ‘Vetinflix’ que faz filmes, séries e clipes para internet que inspiram jovens da periferia do Ceará inteiro. Participa de movimentos sociais desde a infância e hoje tem atuação política voltada para comunicação, cultura e juventude.

Em 2022, Leo Suricate concorreu ao cargo de deputado estadual e ficou na suplência do Psol, após receber 22.466 votos e ser o segundo mais votado da sigla, ficando atrás apenas de Roseno (83.062 votos). No mesmo ano, compôs a equipe de transição do Governo Lula (PT), na qual integrou o Grupo de Trabalho (GT) da área de Cidades.

> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil