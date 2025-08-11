Renato Roseno sai de licença da Alece por 120 dias e será substituído por Léo Suricate

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) sairá de licença da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para tratar de assuntos particulares, por 120 dias. Nesse período, o parlamentar será substituído pelo suplente Léo Souza (Psol), o "Léo Suricate", ativista social e influenciador da periferia de Fortaleza.

Será a primeira vez que Léo assumirá o cargo, após ficar na suplência no pleito eleitoral de 2022. A mudança será oficializada na manhã desta terça-feira (12), data da próxima sessão no Plenário 13 de Maio, quando a posse do novo parlamentar será realizada, segundo os parlamentares.

Em contato com o PontoPoder, Renato Roseno explicou que passará por uma cirurgia oftalmológica simples nesta terça e aproveitará para se licenciar do cargo, dando espaço para o suplente na Casa. A licença, ponderou o deputado, não se configurará como “de saúde”, mas de “interesse particular”, modalidade na qual o salário e outros benefícios do cargo são pagos somente para quem estiver em exercício.

Por sua vez, Léo Suricate informou que a previsão inicial é de exercer o mandato por 90 dias durante a licença de Renato, deixando os últimos 30 dias para a segunda suplente do partido, a Professora Zuleide (Psol), atual secretária de Direitos Humanos do Crato. “É uma forma de democratizar a atuação política, destacar a mulher negra na política, e dar voz a quem também votou nela e a luta que ela representa”, defendeu.

No período em exercício, comentou o ativista, a ideia é manter uma relação de construção com o Estado e as prefeituras, buscando encaminhar soluções práticas nas políticas públicas voltadas às periferias cearenses.

“Sabemos que o tempo é muito curto. Mas vamos atuar em convergência com a estratégia nacional do PSOL, enfrentando a extrema-direita no Brasil e no Ceará, a partir da mobilização territorial e digital em defesa da democracia, e dos direitos do povo em geral e da juventude em particular” Léo Suricate 1º suplente do Psol

QUEM É LEO SURICATE?

Leonardo de Souza Xavier, de 33 anos, é um artista, produtor cultural, criador de conteúdo e ativista cearense. Desde 2009, produz materiais para as redes que mesclam humor, a linguagem cearense e críticas sociais e políticas. No mesmo ano, começou sua atuação na cultura no Sarau da Praça do Povo, no bairro Sapiranga, em Fortaleza.

Além disso, Leo é administrador da página Suricate Seboso, ao lado do irmão Dudu, de onde vem o nome artístico. Também é co-criador da ‘Vetinflix’ que faz filmes, séries e clipes para internet que inspiram jovens da periferia do Ceará inteiro. Participa de movimentos sociais desde a infância e hoje tem atuação política voltada para comunicação, cultura e juventude.

Em 2022, Leo Suricate concorreu ao cargo de deputado estadual e ficou na suplência do Psol, após receber 22.466 votos e ser o segundo mais votado da sigla, ficando atrás apenas de Roseno (83.062 votos). No mesmo ano, compôs a equipe de transição do Governo Lula (PT), na qual integrou o Grupo de Trabalho (GT) da área de Cidades.

