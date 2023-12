Suricate Seboso completa 11 anos com bandas e festival de 'pratinho' em Fortaleza

Um dos perfis de humor sobre cultura cearense mais famosos do Instagram comemora 11 anos de existência, com uma programação musical gratuita, no domingo (17). Os responsáveis pelo projeto "Suricate Seboso" irão realizar evento gratuito ao som de forró e pagode na Estação das Artes, no Centro de Fortaleza.

O projeto foi idealizado por Diego Jovino em coautoria Eduardo de Souza (Dudu Suricate) e Leonardo Souza (Leo Suricate).

Com 1,9 milhão de seguidores na rede social, a página utiliza de expressões e situações do cotidiano do cearense em diferentes postagens. Como personagem principal, as publicações são ilustradas com imagens de um suricate — animal de origem africana, marcado por fortes expressões.

Veja programação:

9h às 11h

Oficina Pintura Infantil - Á Mão Livre

11h às 13h

Batuque do Dipas

14h às 16h

Forró Meu Vício (Iara Pamella, Valéria Cavalcante e Ricardinho Caju)

Aos fas do típico "pratinho" cearense, havará diferentes ofertas de creme de frango, vatapá, entre outras receitas sendo comercializadas.

Valorização da cultura nordestina

Leo Suricate conta que o perfil foi criado no período em que os usuários das redes sociais estavam migrando do Orkut para outras plataformas como o Facebook. "Na época, estava forte a criação de páginas com contéudo falando sobre o Nordeste", lembrou o membro do projeto.

Outros animais chegaram a ser articulados para serem mascotes da página, segundo o influenciador: "calango, preá e até um jumento foram pensados, mas o suricate era muito expressivo e tinha bastante imagens na internet".

Segundo Léo, o fato do animal ser apegado as fêmeas mais velhas do grupo também foi algo que chamou atenção deles. "Assim como na cultura cearense, onde a gente é apegado nas avós, os suricates são da mesma forma com as mais velhas do grupo deles quando estão ainda se desenvolvendo".

Para quem tem deseja criar uma página de humor, Leo indica buscar ser original. "A dica que eu dou é buscar ser você mesmo. Tentar também levar algo diferente, aquilo que você gostaria de ver e ninguém fez ainda. O conselho que eu dou é buscar fazer o que você gosta".

Serviço

11 anos de Suricate Seboso

Entrada gratuita

Horário: 9h às 16h

Local: Estação das Artes

Endereço: R. Dr. João Moreira, 540 - Centro,