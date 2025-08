Nova composição da Alece: Carmelo Neto e David Durand saem de licença; Júlio César Filho retorna

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) retomou, nesta terça-feira (5), os trabalhos no Plenário 13 de Maio com uma nova composição de cadeiras. A partir da sessão que abriu o segundo semestre, os deputados estaduais David Vasconcelos (PL), Manoel Duca (Republicanos) e Júlio César Filho (PT) passaram a estar com mandato em exercício.

David Vasconcelos assumiu o cargo após o pedido de licença de Carmelo Neto (PL) para tratar de assuntos particulares. O parlamentar ficará afastado da Alece por 120 dias por assuntos particulares. Durante o afastamento, o deputado pretende percorrer o Estado com o projeto ‘Rota 22 Ceará’, que realizará seminários e oficinas para lideranças em vários municípios.

“O deputado David estará aqui me substituindo nesse período. Eu tenho certeza que ele vai votar como eu votaria. Contra o aumento de impostos, a favor do trabalhador, a favor de quem gera emprego e renda no Ceará. Então, ele vai fazer um grande mandato”, pontuou Carmelo.

Durante a licença por motivos pessoais, o salário e benefícios do cargo são pagos ao suplente em exercício, e não ao titular licenciado.

Ainda na sessão desta terça-feira (5), Carmelo resolveu mudar o nome parlamentar para ‘Carmelo Bolsonaro’ em apoio ao ex-chefe do Executivo, que teve a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Veja também PontoPoder Com retomada dos trabalhos na Alece e Câmara, parlamentares de oposição reagem à prisão de Bolsonaro PontoPoder Cassação de deputada, anistia e fraude no INSS: Congresso retoma sessões com pautas polêmicas

RODÍZIO NO REPUBLICANOS

Por sua vez, Manoel Duca (Republicanos) assume a vaga após o pedido de licença de 120 dias do deputado estadual David Durand (Republicanos), também por motivos pessoais. Em nota ao PontoPoder, o parlamentar licenciado explicou que a ideia é “abrir espaço” para a atuação do suplente.

“Como representante do povo cearense e membro do Republicanos, acredito que a política é, acima de tudo, um exercício de coletividade, respeito e reconhecimento. Foi com esse espírito que escolhi me afastar temporariamente para abrir espaço ao meu suplente, Duquinha, que teve papel fundamental para o excelente desempenho do nosso partido nas eleições de 2022”, explicou Durand.

Legenda: David Vasconcelos (PL) e Manoel Duca (Republicanos) tomaram posse nesta terça-feira (5) Foto: Junior Pio / Alece

RETORNO DE JÚLIO CÉSAR

Já o petista Júlio César Filho retorna à Alece após um período de licença de 120 dias para tratar de assuntos de interesse particular. No período, o parlamentar foi substituído por Acrísio Sena (PT).

CONFIRA A NOVA COMPOSIÇÃO DAS BANCADAS DA ALECE:

PT/PCdoB/PSD/Avante

Bruno Pedrosa (PT)

De Assis Diniz (PT)

Fernando Hugo (PSD)

Guilherme Sampaio (PT)

Jô Farias (PT)

Juliana Lucena (PT)

Júlio César Filho (PT)

Keivia Dias (PSD)

Larissa Gaspar (PT)

Lucílvio Girão (PSD)

Missias Dias (PT)

Nizo Costa (PT)

Pedro Lobo (PT)

Pedro Matos (Avante)

Stuart Castro (Avante)

PSB/PSDB/Cidadania

Antônio Granja (PSB)

Gordim Araújo (PSDB)

Guilherme Bismarck (PSB)

Guilherme Landim (PSB)

Jeová Mota (PSB)

Luana Régia (Cidadania)

Marcos Sobreira (PSB)

Marta Gonçalves (PSB)

Romeu Aldigueri (PSB)

Salmito (PSB)

Sérgio Aguiar (PSB)

Tin Gomes (PSB)

PDT

Antônio Henrique (PDT)

Cláudio Pinho (PDT)

Lucinildo Frota (PDT)

Queiroz Filho (PDT)

União

Felipe Mota (União)

Firmo Camurça (União)

Heitor Férrer (União)

Sargento Reginauro (União)

Progressistas

Almir Bié (Progressistas)

João Jaime (Progressistas)

Leonardo Pinheiro (Progressistas)

MDB

Agenor Neto (MDB)

Danniel Oliveira (MDB)

Davi de Raimundão (MDB)

PL

Alcides Fernandes (PL)

David Vasconcelos (PL)

Republicanos

Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos)

Manoel Duca (Republicanos)

Psol

Renato Roseno (Psol)