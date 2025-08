Carmelo Neto pede mudança de nome parlamentar para Carmelo Bolsonaro na Alece

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) apresentou um requerimento na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na última quarta-feira (30), para alterar o seu nome parlamentar para "Carmelo Bolsonaro". O Departamento Legislativo deu encaminhamento ao pedido nesta terça-feira (5), data da retomada das sessões plenárias após recesso.

Carmelo é forte apoiador do ex-presidente Bolsonaro no Ceará

Ele não explicou o que motivou a iniciativa no ofício. Carmelo é um forte apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará, e tem se manifestado contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relacionadas ao antigo mandatário. Nessa segunda (4), por exemplo, a Corte determinou prisão domiciliar.

Veja também PontoPoder Defesa de Bolsonaro é pega de surpresa por prisão e deve alegar que não controla redes de terceiros PontoPoder Deputados analisam pedido de empréstimo de mais de R$ 800 milhões do Governo Elmano

Além da alteração do nome parlamentar, Carmelo teve sua licença da Assembleia encaminhada nesta terça. Ele ficará fora para tratar de interesse particular por 120 dias, período em que será substituído por David Proarmas.