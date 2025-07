Carmelo entra de licença na Alece para percorrer o CE; Troca da presidência do PL ocorre em setembro

Vou me licenciar do mandato, de forma não remunerada. Como presidente nacional do PL Jovem, estou percorrendo o Brasil capacitando novas lideranças. Nos próximos meses, estarei à frente do Rota 22 Ceará, um projeto nacional liderado pelo presidente Bolsonaro, que vai rodar todos os cantos do nosso Estado, ouvindo os cearenses, conhecendo de perto suas necessidades e promovendo capacitações com seminários e oficinas. O trabalho continua do mesmo jeito. A única diferença é que, durante esse período, não estarei recebendo salário

Carmelo Neto Deputado estadual e presidente do PL Ceará