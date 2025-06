André Fernandes assume PL Ceará em agosto e deve liderar o partido nas eleições de 2026

O deputado federal André Fernandes deve assumir o comando do PL Ceará em agosto deste ano. A expectativa é que o parlamentar fique no comando do partido nas eleições do ano que vem. A informação foi confirmada à coluna pelo próprio deputado.

Procurado pelo PontoPoder, o atual presidente da sigla, deputado estadual Carmelo Neto, não se pronunciou sobre o assunto. A coluna também procurou o parlamentar e aguarda retorno.

Em fevereiro deste ano, a assessoria do dirigente divulgou a informação da recondução de Carmelo ao comando estadual da legenda. Na época, teria ficado garantido o controle do PL nas mãos do deputado nas articulações para 2026.

“Isto mostra a confiança que os presidentes Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto possuem em mim”, disse Carmelo no início deste ano.

Carmelo assumiu a presidência da legenda em fevereiro do ano passado em meio à disputa para ser candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza.

André Fernandes atualmente é presidente do PL Fortaleza.