André Fernandes: conheça o candidato a prefeito de Fortaleza em 2024

O deputado federal André Fernandes é o candidato do Partido Liberal (PL) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza nas Eleições 2024. O parlamentar faz sua estreia em disputas majoritárias, após ser eleito para mandatos na Assembleia Legislativa (2018) e na Câmara dos Deputados (2022).

André Fernandes de Moura é natural da cidade de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará. Ele é filho do pastor e deputado estadual Alcides Fernandes da Silva (PL) e de Marilene de Moura Fernandes.

O candidato é formado em Ciência Política e em Relações Internacionais. Ele também tem pós-graduações em Direito Constitucional e em Gestão Pública.

TRAJETÓRIA

André iniciou sua história na política como deputado estadual em 2018. Já em 2022, ele chegou ao Congresso Nacional como deputado federal mais votado no Estado.

O parlamentar ganhou destaque no cenário político como o nome mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará. Antes dos mandatos no Legislativo, ele ficou conhecido por produzir vídeos políticos e humorísticos para o Youtube.

Legenda: André Fernandes com o ex-presidente Bolsonaro e outros aliados em evento de pré-campanha Foto: Kid Jr

PARTIDO POLÍTICO E NÚMERO

André tem 26 anos e está filiado ao PL desde 2022, depois de três anos no extinto Partido Social Liberal (PSL). O número dele na urna é 22. Esta é a 3ª eleição que ele disputa, sendo a primeira para o cargo de prefeito.

VICE

O parlamentar formou chapa pura para a corrida eleitoral. A advogada Alcyvania Pinheiro (PL) é a candidata a vice-prefeita.

Legenda: André Fernandes ao lado da vice Alcyvania Pinheiro na convenção que oficializou a chapa Foto: Ismael Soares

APOIOS POLÍTICOS

André chega para a disputa sem formar coligação com outros partidos, mas aposta nos principais aliados do PL e do campo bolsonarista. Entre os nomes da sigla, além do ex-presidente, estão o deputado estadual Carmelo Neto, presidente do PL no Estado, a deputada estadual Dra. Silvana e o esposo dela, o deputado federal Dr. Jaziel.

PROPOSTAS E PLANO DE GOVERNO

André Fernandes divulgou um plano de governo “inicial” com quatro páginas, em que a ideia é receber contribuições da população até a consolidação do documento oficial, que será protocolizado em outubro, segundo ele. Mesmo assim, o material traz como destaque um projeto de reforma administrativa, que visa reduzir para 27 as “49 grandes estruturas administradas pela Prefeitura de Fortaleza”.

Além disso, foram definidos três eixos fundamentais de atuação:

Eixo 1 - Desenvolvimento Social: Saúde; Educação; Segurança Pública; Promoção Social, Direitos Humanos e Cidadania; Cultura, Esporte e Lazer;

Eixo 2 - Desenvolvimento Urbano e Ambiental: Mobilidade; Saneamento Básico e Lixo Zero;

Eixo 3 - Desenvolvimento Econômico: Incentivo ao Desenvolvimento Econômico; Incentivo ao Desenvolvimento Tecnológico.

Veja o plano na íntegra.

DECLARAÇÃO DE BENS

Dentre os nove candidatos à Prefeitura de Fortaleza em 2024, André é o que tem o terceiro menor patrimônio declarado à Justiça eleitoral, com R$ 377,7 mil. O montante é dividido em terrenos, casa e motocicleta do político.

O parlamentar teve uma discreta evolução patrimonial desde 2022, quando disputou vaga na Câmara dos Deputados e disse ter R$ 353,5 mil em bens.