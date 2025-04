Glauber Braga completa cinco dias em greve de fome e Psol promove roda de samba para mobilizar apoio na Câmara

O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) chegou, nesta segunda-feira (14), ao quinto dia de greve de fome. Em protesto contra o processo que pode resultar na perda de seu mandato, o parlamentar permanece acampado dentro da Câmara dos Deputados. Para reforçar a mobilização em sua defesa, integrantes do Psol organizam um ato cultural com roda de samba no início da noite, nos arredores da Casa Legislativa.

O evento está marcado para as 19h, no Anexo 2 da Câmara, e pretende reunir apoiadores em clima de resistência. A programação foi pensada para dar visibilidade ao protesto de Glauber, mesmo em meio a uma semana esvaziada no Congresso, devido ao feriado da Sexta-Feira Santa (18) e à previsão de sessões remotas.

Veja também PontoPoder Bolsonaro segue hospitalizado em UTI e sem previsão de alta após cirurgia; entenda pós-operatório PontoPoder Cirurgia de Bolsonaro acaba após 11h: 'Concluída com sucesso', diz Michelle

Qual a acusação contra Galuber Braga?

O parlamentar responde a um processo por quebra de decoro parlamentar, aprovado recentemente pelo Conselho de Ética. O pedido de cassação ainda precisa passar pelo plenário da Câmara, onde poderá ser ratificado ou arquivado.

Glauber afirma que permanecerá em greve até a conclusão do processo, reiterando que considera a denúncia uma tentativa de silenciar sua atuação crítica. Ele já declarou publicamente que não deixará as dependências do Congresso durante o protesto. Em uma postagem feita nesta segunda-feira, o parlamentar diz que a sua greve também é "uma denúncia contra a perseguição de Arthur Lira e o orçamento secreto".

Como o deputado está se mantendo saudável?

Apesar da greve de fome, Glauber tem mantido sua hidratação com água, água de coco, isotônicos e soro, sob supervisão de profissionais da saúde que o visitam periodicamente. Segundo sua assessoria, o deputado está sendo monitorado por brigadistas da Câmara e por médicos voluntários, segundo informações divulgadas pela CNN Brasil.

A equipe do deputado informou que Glauber tem dormido cerca de quatro horas por noite e segue uma rotina tranquila, inclusive assistindo a episódios de séries — como ocorreu na última madrugada, quando viu um capítulo da série "Black Mirror".

Quem já visitou Glauber durante o protesto?

A deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), companheira de Glauber, tem dado apoio logístico, levando roupas e o acompanhando com o filho do casal, Hugo, de três anos. Além disso, diversas figuras políticas e religiosas já demonstraram apoio ao parlamentar durante sua permanência na Câmara.

Veja quem já visitou o parlamentar durante a greve

Sâmia Bomfim (Psol-SP) – deputada federal e companheira de Glauber, tem prestado apoio constante;

– deputada federal e companheira de Glauber, tem prestado apoio constante; Hugo – filho do casal, de três anos, tem visitado o pai durante o protesto;

– filho do casal, de três anos, tem visitado o pai durante o protesto; Márcio Macêdo – ministro da Secretaria-Geral da Presidência;

– ministro da Secretaria-Geral da Presidência; Sidônio Palmeira – ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom);

– ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom); Gleisi Hoffmann – ministra das Relações Institucionais;

– ministra das Relações Institucionais; Lindbergh Farias – deputado federal;

– deputado federal; Marco Nanini – ator;

– ator; Representantes religiosos – líderes evangélicos e de religiões de matriz africana participaram de um culto ecumênico em apoio ao deputado;

– líderes evangélicos e de religiões de matriz africana participaram de um culto ecumênico em apoio ao deputado; Entidades sindicais e movimentos sociais – organizações como a FENASPS e outras entidades representativas têm realizado atos em defesa de Glauber na Câmara.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.