Lula escolhe presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como ministra para substituir Padilha na articulação política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, para ser a ministra de Relações Institucionais (SRI) no lugar de Alexandre Padilha, anunciado como próximo ministro da Saúde.

A informação foi confirmada em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), nesta sexta-feira (28). Segundo o comunicado, Lula se reuniu com Gleisi nesta sexta pela manhã e a convidou para o cargo.

"Gleisi vai substituir o atual ministro da SRI, Alexandre Padilha, que foi recém-indicado para o Ministério da Saúde. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março", disse a Secom.

Veja também PontoPoder ‘Não somos contra o Carnaval', diz presidente do TCE: 'Verificamos se os gastos estão de acordo com a legislação'

Reviravolta

A decisão de Lula foi considerada uma reviravolta, já que os bastidores da política davam como certo que Gleisi assumiria a Secretaria-Geral da Presidência da República no lugar de Márcio Macêdo.

A presidente do PT passou a se posicionar para assumir a articulação política do governo há poucos dias. O nome de Gleisi Hoffmann cresceu nesta semana, mesmo Lula sendo desaconselhado de indicar a aliada para o cargo.

A entrada de Gleisi Hoffmann na SRI também era tratada com ceticismo em Brasília porque a presidente do PT demonstrou ter perfil combativo nos últimos anos, enquanto a área exigiria um perfil de negociação mais flexível.

Gleisi é presidente do PT desde 2017 e esteve à frente do partido em alguns de seus momentos mais críticos. A posição a fez ganhar fama de sectária.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil