Itaitinga faz consulta popular e muda brasão e bandeira do Município; veja quando as prefeituras podem fazer isso

A recente decisão da Prefeitura de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, de alterar o brasão e a bandeira do município chamou atenção não apenas por ser um ato pouco comum, mas também pelo rito adotado: uma consulta pública virtual e, em seguida, o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal, que aprovou a proposta.

O prefeito da cidade, Marcos Tavares (PRD), justificou a mudança com o argumento de que os símbolos já não refletiam a atual identidade da cidade, emancipada em 1992 e hoje marcada pela forte atração de indústrias.

A discussão, além do caso pontual, levanta uma questão mais ampla: afinal, o que diz a legislação brasileira sobre a mudança de símbolos oficiais como bandeiras e brasões? Como uma cidade pode — legalmente — refazer sua própria imagem institucional?

O que diz a lei

Embora não exista uma legislação federal específica que regulamente de forma detalhada o processo de alteração de símbolos municipais, a Constituição Federal de 1988 estabelece, no artigo 30, inciso I, que compete aos municípios “legislar sobre assuntos de interesse local”. Isso inclui, por interpretação pacífica no meio jurídico, a definição dos símbolos oficiais, como bandeiras, brasões, selos e hinos.

O procedimento, no entanto, exige cuidado formal. Para que haja validade legal, a mudança deve ocorrer por meio de lei aprovada pelo Poder Legislativo municipal, de iniciativa do prefeito ou da própria Câmara. Além disso, é recomendável — embora não obrigatório por lei — que o processo tenha participação popular, por meio de audiências ou consultas públicas, como fez Itaitinga.

Regras de heráldica e vexilologia

Outro aspecto importante são os princípios técnicos que regem a criação de símbolos. No caso dos brasões, é preciso respeitar normas da heráldica — um conjunto de regras que orienta a construção e o significado dos elementos presentes nos escudos, como cores, figuras e insígnias. Já para bandeiras, as orientações vêm da vexilologia.

Muitos municípios recorrem ao auxílio de profissionais especializados nessas áreas ou instituições como o Instituto Brasileiro de Heráldica para garantir que a nova identidade visual mantenha coerência com os padrões históricos e simbólicos do país.

Outras cidades adotam a mesma providência

Desdobramentos políticos e sociais

A alteração de um brasão ou de uma bandeira é mais do que uma decisão estética. Ela pode carregar significados sobre o momento histórico de uma cidade, além de gerar discussões políticas — tanto no campo da memória quanto da representatividade. No caso de Itaitinga, o novo símbolo pode ser visto como um esforço de reposicionamento estratégico da cidade diante da sua crescente importância econômica.