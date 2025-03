Aliados comemoram melhoria da percepção da população sobre o governo Elmano

Entre aliados do governador Elmano de Freitas (PT), o clima é de otimismo com a última rodada de pesquisas internas contratadas pela gestão estadual. Informações obtidas com exclusividade pela coluna indicam melhoria na percepção dos cearenses sobre a condução do governo Elmano de Freitas (PT).

Segundo aliados próximos do governador, os dados revelam uma evolução, desde o início do ano, na avaliação em relação às áreas estratégicas de gestão, com destaque para a Segurança Pública, considerada como o maior desafio da administração atual. Embora haja dados ainda ruins, principalmente em Fortaleza, a leitura feita é que as ações recentes do governo começam a surtir efeito na percepção da população — especialmente na Capital, tradicionalmente mais crítica ao poder estadual e mais afetada pela insegurança.

Governador apresenta dados aos secretários

Os dados foram apresentados no último sábado (29), em uma reunião fechada entre Elmano e o primeiro escalão do governo. O encontro teve como pauta central a análise do desempenho das políticas públicas nas diversas áreas da administração.

Foi nesse momento que o governador compartilhou com os secretários os resultados da pesquisa e reforçou a necessidade de intensificar a comunicação institucional e a entrega de projetos. Em dezembro passado, o governador promoveu 15 mudanças em pastas e instâncias estratégicas no Governo. A principal mudança foi a Casa Civil, pasta responsável por tocar os projetos do governo e coordenar as demais áreas. A mudança marcou o retorno de Chagas Vieira ao governo.

Deputados aliados serão chamados ao Abolição

A movimentação segue nesta semana. Na próxima terça-feira (1º), Elmano se reunirá com a base de deputados estaduais que apoiam a Assembleia Legislativa. A ideia é fortalecer o alinhamento político e compartilhar com os parlamentares a leitura atualizada da população sobre o governo.