Articulações nacionais embaralham o xadrez político do Ceará para 2026

As articulações nacionais entre os principais partidos políticos do país estão adicionando um ingrediente de incerteza à formação das alianças para a eleição estadual de 2026 no Ceará. Um pouco mais de um ano e meio do pleito, o cenário segue marcado por costuras locais tímidas e expectativa em torno dos movimentos que ocorrem em Brasília, com potencial de impacto direto nas disputas regionais.