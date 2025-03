Réu pelo 8 de janeiro, Léo Índio confirma ao STF que está na Argentina: 'Posso ter vindo comprar alfajor'

A defesa de Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, comunicou, nessa sexta-feira (28), que ele se encontra atualmente na Argentina. A informação foi enviada em resposta ao pedido de esclarecimento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre seu paradeiro.

Léo Índio é réu no processo que apura os atos de 8 de janeiro de 2023, quando os edifícios dos Três Poderes foram invadidos e depredados em Brasília. Ele é acusado de envolvimento em pelo menos cinco crimes: associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além da deterioração do patrimônio tombado.

A advogada de Léo anexou ao esclarecimento enviado ao STF um certificado de permissão para residência temporária na Argentina, que comprova que ele está em Puerto Iguazú, cidade localizada na província de Misiones, na fronteira com o Paraná. O documento é válido até 4 de junho de 2025 e permite que ele resida no País, exerça atividades remuneradas, estude e utilize serviços públicos.

Possível fuga e críticas à imprensa

Em entrevista a um portal de notícias do Interior do Paraná, Léo Índio criticou a imprensa e ironizou as especulações sobre uma suposta fuga. "No meu caso, eu sou réu, não houve julgamento, não houve condenação e ainda tenho meu direito de ir e vir", declarou. "Eu posso ter vindo comprar alfajor, posso ter vindo fazer um monte de coisa", acrescentou.

Na quarta-feira (26), ele afirmou a uma emissora de rádio que solicitou refúgio na Argentina alegando "perseguição política" e temendo ser preso ao renovar sua permissão de estadia. Ele também criticou a demora na aprovação do projeto de lei que propõe anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Em suas redes sociais, utiliza uma imagem com a palavra "outlaw" (fora da lei, em inglês).

Leonardo, que se apresenta nas redes como "sobrinho do Bolsonaro", é filho de uma irmã da ex-mulher do ex-presidente, Rogéria Nantes, mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Ele tentou ingressar na política em 2022 e 2024, mas não obteve votos suficientes para se eleger.

