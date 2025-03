Câmara de Fortaleza publicará edital de convocação de 39 novos servidores nesta segunda-feira (31), anuncia presidente

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) deve publicar, nesta segunda-feira (31), o edital de convocação de 39 novos servidores efetivos aprovados do último concurso da Casa. É o que informou o presidente da CMFor, vereador Leo Couto (PSB), durante entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (28).

O grupo faz parte dos 78 aprovados no certame de abril de 2024. A outra metade será chamada em uma segunda etapa. “A ideia é seguir o rito do edital, nós temos aí um tempo do edital, mas até o ano que vem a gente também estará fazendo esse cronograma”, explicou Couto sobre a próxima convocação.

O chamamento contempla vagas efetivas para os seguintes cargos:

Agente Administrativo

Analista de Gestão de Pessoas;

Analista de Informática;

Analista de Comunicação Social;

Analista de Redação;

Analista de Revisão;

Contador;

Engenheiro Civil;

Advogado;

Consultor Legislativo;

Pedagogo;

O edital de convocação será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e mostrará o detalhamento da distribuição de vagas. A previsão é que a entrega de documentação ocorra entre os dias 7 e 14 de abril, seguindo para comparecimento à junta médica entre os dias 22 a 25 de abril.

NOVA SEDE DA CMFOR

Durante a entrevista, Leo Couto falou também sobre o desejo de levar o Poder Legislativo fortalezense para o Centro. Desde janeiro, uma equipe de trabalho da CMFor está a cargo do acompanhamento da concepção e execução do projeto da nova sede administrativa da Casa.

“Não podendo que essa análise seja concluída com sucesso no Centro, a gente pensa nas imediações”, pontuou o presidente da CMFor. “Acredito que, no máximo, até o final do ano a gente já tenha uma uma ideia desses estudos para que a gente possa dar andamento e discutir, junto com o prefeito Evandro, o local mais apropriado e o momento certo”, disse.

