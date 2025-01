Câmara de Fortaleza cria equipe de trabalho para acompanhar projeto de novo prédio para o Legislativo

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) publicou um ato em que cria uma equipe de trabalho que ficará a cargo do acompanhamento da concepção e execução do projeto da nova sede administrativa da Casa Legislativa. A decisão foi divulgada no Diário Oficial do Município (DOM) do último dia 2 de janeiro.

Pelo que indicou o documento, o grupo irá estabelecer os “requisitos e critérios para o novo imóvel, avaliar propriedades, promover pesquisa de mercado, desenvolver plano de mudança, realizar levantamentos e demais ações operacionais necessárias” para viabilizar a mudança da CMFor.

O ato foi assinado pelo presidente do Legislativo municipal, o vereador Leo Couto (PSB). Nele, ficou previsto que a equipe de trabalho terá duração até 31 de dezembro de 2026.

Até lá serão entregues um relatório parcial de atividades e um relatório final. Os produtos mencionados serão encaminhados pelos membros para a Controladoria da Câmara Municipal de Fortaleza.

O texto da medida da Mesa Diretora mencionou a legislação que rege o tipo de equipe criada. Uma delas versa sobre a designação de servidores lotados na CMFor para esse tipo de trabalho — o regramento não menciona a participação de vereadores no agrupamento.

Ainda de acordo com a decisão, o prédio atual da Câmara Municipal de Fortaleza tem uma capacidade limitada de “comportar adequadamente os gabinetes e as demais instalações necessárias ao exercício da função parlamentar, de receber confortavelmente os cidadãos e de oferecer acessibilidade a todos”.

A mudança para uma nova sede seria, conforme a direção da instância, essencial para garantir a eficiência e a qualidade dos serviços públicos ofertados, além de proporcionar um “ambiente espaçoso e moderno”. Tais atributos facilitariam o atendimento ao público e melhorariam as condições de trabalho.

Centro é uma possibilidade

Ao que disse Leo Couto em entrevista para a Live PontoPoder, também no dia 2 de janeiro, o desejo dele é levar a sede do Poder Legislativo fortalezense para o Centro. Ele comentou que uma de suas metas para o biênio no comando da Casa será tirar esse plano do papel.

A ideia de “levar” os vereadores para a região central da cidade é cogitada há anos por vários gestores. O novo presidente, no entanto, falou que deve apostar nas parcerias com o prefeito Evandro Leitão (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para executar o projeto.

Ao longo da história, a Câmara de Fortaleza teve vários endereços, a grande maioria no Centro. Nos anos 1970, foi transferida para a Aldeota e, em 2004, chegou à atual sede, no bairro Luciano Cavalcante. Inclusive, à época, quem comandou a mudança foi o então presidente, José Maria Couto, pai do atual dirigente.

“É importante a Câmara ampliar seus espaços, hoje temos alguns prédios anexos porque a Câmara ficou pequena para o tamanho da nossa cidade. Há 25 anos, meu pai comprou aquele espaço. Acredito que a gente quer também deixar esse legado, um novo prédio, um novo espaço para a Casa. A ideia é que a gente foque no Centro, acho fundamental que a gente trabalhe essa revitalização do Centro, mas vamos analisar a questão financeira, o impacto na Casa”, declarou na oportunidade.

Alinhamento com revitalização

A iniciativa, reforçou Couto na entrevista, dialoga com os planos da atual gestão da Prefeitura Municipal de Fortaleza para o perímetro central. “Vamos tentar viabilizar no Centro, já existem algumas opções”.

“Essa revitalização do Centro é fundamental, é um foco do prefeito Evandro. Levar a Câmara (para o Centro) é uma meta que vamos tentar, não estou dizendo que vai ser, mas vamos tentar”, concluiu.

A reportagem contatou a Coordenadoria de Comunicação da CMFor a fim de obter detalhes acerca do projeto e do grupo de trabalho criado. Não houve uma resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto e o conteúdo será atualizado caso haja uma eventual manifestação.