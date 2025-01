Evandro Leitão promete mudança imediata nas vias do Centro e reforma da Praça do Ferreira em junho

Durante um almoço realizado nesta sexta-feira (24), promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, comerciantes do Centro apresentaram ao prefeito Evandro Leitão (PT) uma série de reivindicações voltadas para a revitalização da área central da cidade. No encontro, o prefeito disse que uma das prioridades da gestão é a requalificação da área com mudança imediata em vias e reforma da Praça do Ferreira a partir de junho.

Os lojistas ressaltaram a importância de investimentos para melhorar a atratividade do Centro, que há anos enfrenta desafios relacionados à segurança, conservação dos espaços públicos e mobilidade urbana. Segundo eles, a reforma da Praça do Ferreira é considerada estratégica para incentivar o fluxo de consumidores e fomentar o comércio na área, enquanto mudanças no trânsito visam corrigir impactos de intervenções realizadas nos últimos anos.

Uma das ideias é reduzir a ampliação de calçadas, devido a uma queda do fluxo de pedestres, para criação de vagas para estacionamentos de veículos por Zona Azul.

Legenda: Desde 2018, as vias do Centro passam por um plano de mudanças tocadas pela Prefeitura Foto: Thiago Gaspar/PMF

Mudanças no trânsito: impactos no Centro

Nos últimos anos, o Centro de Fortaleza passou por uma série de alterações urbanísticas, com o objetivo de priorizar a mobilidade ativa e os pedestres. As intervenções incluíram o alargamento de calçadas, a redução do número de faixas para veículos como nas ruas Floriano Peixoto e Barão do Rio Branco.

Embora a proposta tenha buscado tornar a área mais humanizada, as medidas dividiram opiniões. Os comerciantes reclamam que a redução de vagas de estacionamento dificultou o acesso de consumidores que dependem de veículos particulares, prejudicando as vendas no local.

Além disso, o ordenamento de ambulantes, que ocupam as calçadas, também é um tema sensível. O comércio informal é parte fundamental da dinâmica econômica do Centro, mas a falta de uma organização adequada cria conflitos com lojistas e pedestres. Neste ponto, o prefeito assegurou que as mudanças passarão por um diálogo também com os ambulantes.

“Em princípio, ouvindo as demandas dos comerciantes, eu concordo que não faz sentido alargar calçadas se está diminuindo o fluxo de pedestres. Mas a nossa equipe técnica vai avaliar e nos apresentar uma solução para esse caso” Evandro Leitão Prefeito de Fortalea

O presidente da CDL, Assis Cavalcante, considera que a requalificação do Centro paga por medidas como as apresentadas. “O encontro de hoje, que é o primeiro com o prefeito Evandro, mostra que ele tem compromisso com o Centro e essa requalificação deve ser feita ouvindo a todos. Fortaleza precisa revitalizar essa área e ele conta conosco para fazer isso”, disse.