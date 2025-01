Empresários do Centro vão pedir ao prefeito reforma da Praça do Ferreira e mudanças no trânsito

Os lojistas do Centro de Fortaleza se preparam para reforçar demandas antigas no primeiro encontro do setor com o prefeito Evandro Leitão (PT) nesta sexta-feira (24), durante um almoço promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. A reunião, que já se tornou uma tradição na agenda da entidade, terá como foco principal a revitalização da Praça do Ferreira e a revisão de recentes alterações no trânsito das principais vias da região.