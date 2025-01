Oposição a Evandro Leitão, que elegeu 29 vereadores, ficará com 9 membros no mandato; veja as bancadas

Após uma dura disputa eleitoral, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), começa o mandato com folgada maioria na Câmara Municipal, diferente do que havia se desenhado na composição da Casa logo após a eleição dos vereadores, em outubro passado. Os partidos da coligação do prefeito elegeram apenas 14 dos 43 parlamentares. Os eleitos pelas outras coligações, que em tese fariam oposição ou ficariam independentes, somaram 29 cadeiras no Parlamento.

A dinâmica do exercício do mandato, porém, se mostra bem diferente do resultado das urnas, e a oposição ao petista ficará restrita a apenas 9 parlamentares, ante um total de 30 membros da base aliada e quatro em situação de independência, pelas contas feitas pelos próprios opositores e por membros da base.

Um dado curioso é que os partidos União Brasil e PDT estarão divididos, com membros na oposição e outros no apoio ao prefeito, pelo menos no primeiro desenho das bancadas na Casa.

O núcleo mais próximo e que, portanto, dará sustentação à gestão é composto por 14 vereadores, distribuídos entre PT (4 cadeiras), PSD (4), PSB (2), Republicanos (2) e PP (2).

Ex-aliados de Sarto aderem a Evandro

A coligação que mais elegeu vereadores em outubro, a que deu apoio ao ex-prefeito José Sarto (PDT), foi a que mais cedeu apoios ao prefeito eleito.

Dos 20 parlamentares eleitos pelos partidos aliados do pedetista, apenas três vão se opor ao novo governo: dois do PDT, PP Cell e Jânio Henrique, e um do PSDB, Jorge Pinheiro. Há ainda dois considerados independentes: Michel Lins (PRD) e Pedro Matos (Avante). Outros 15 vereadores aderiram a Evandro Leitão.

União Brasil se divide na Câmara

Até a coligação do União Brasil, que lançou Capitão Wagner como candidato a prefeito, se dividiu na nova composição. Dos dois eleitos, apenas um seguirá na oposição: Soldado Noélio.

O outro, Márcio Martins, foi chamado para ocupar uma secretaria na gestão. O suplente que assume a vaga na Câmara, René Pessoa, neto do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, também é apoiador do prefeito.

PL permaneceu na oposição

Entre as coligações, apenas o Partido Liberal (PL) manteve unidade na oposição. Os cinco parlamentares eleitos pela legenda seguirão se opondo ao prefeito. O grupo opositor, inclusive, será liderado pela vereadora Priscila Costa, a mais votada das últimas eleições e membro do partido.

Com a nova configuração, a oposição tende a ter atuação reduzida, enquanto o prefeito inicia o mandato com margem confortável para aprovar suas pautas e manter estabilidade política no Legislativo. Os opositores, entretanto, prometem fazer barulho.

Oposição a Evandro

Priscila Costa (PL) Inspetor Alberto (PL) Bella Carmelo (PL) Marcelo Mendes (PL) Julierme Sena (PL) Soldado Noélio (União Brasil) Jorge Pinheiro (PSDB) PP Cell (PDT) Jânio Henrique (PDT)

Independentes Gabriel Biologia (PSOL) Adriana Gerônimo (PSOL) Pedro Matos (Avante) Michel Lins (PRD) Base de apoio a Evandro Professora Adriana Almeida (PT) Mari Lacerda (PT) João Aglaylson (PT) Júlio Brizzi (PT) - substituído por Dr. Vicente Gardel Rolim (PDT) Marcel Colares (PDT) Adail Jr. (PDT) Paulo Martins (PDT) Kátia Rodrigues (PDT) Luciano Girão (PDT) Bruno Mesquita (PSD) Erich Douglas (PSD) - substituído por Estrela Barros Apollo Vicz (PSD) Eudes Bringel (PSD) - substituído por Tony Brito Léo Couto (PSB) Bá (PSB) - substituída por Luiz Sérgio Ronaldo Martins (Republicanos) Benigno Junior (Republicanos) Emanuel Acrízio (Avante) Ana Aracapé (Avante) Chiquinho dos Carneiros (PRD) Professor Aguiar Toba (PRD) Márcio Martins (União Brasil) - substituído por René Pessoa Marcos Paulo (PP) Irmão Léo (PP) Wellington Sabóia (Podemos) Luiz Paupina (Agir) Carla do Acilon (DC) Germano He Man (PMN) Professor Enilson (Cidadania) Correlação de forças após resultado das urnas

Apoio a Evandro: 14 vereadores

14 vereadores Apoio a outros candidatos: 29 vereadores

Correlação de forças no início da legislatura