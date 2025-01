'Levar a Câmara para o Centro é uma meta', diz novo presidente da CMFor, Léo Couto

Recém-empossado como presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Léo Couto (PSB) anunciou que uma de suas metas para o biênio no comando da Casa será tirar do papel o plano de mudar a sede do Legislativo para o Centro de Fortaleza. A ideia de “levar” os vereadores para a região central da Cidade é cogitada há anos por vários gestores.

O novo presidente, no entanto, aposta nas parcerias com o prefeito Evandro Leitão (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente Lula (PT) para executar o plano.

A declaração foi dada nesta quinta-feira (2), durante a live do PontoPoder. Léo Couto concedeu entrevista ao editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e ao repórter Igor Cavalcante.

Veja também PontoPoder Léo Couto é eleito novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza para biênio 2025-2026 PontoPoder 'Quem sai perdendo é a própria oposição', diz Léo Couto sobre recusa do PL em compor Mesa Diretora da CMFor

Ao longo da história, a Câmara de Fortaleza teve vários endereços, a grande maioria no Centro. Nos anos 1970, foi transferida para a Aldeota e, em 2004, chegou à atual sede, no bairro Luciano Cavalcante. Inclusive, à época, quem comandou a mudança foi o então presidente, José Maria Couto, pai de Léo Couto.

“É importante a Câmara ampliar seus espaços, hoje temos alguns prédios anexos porque a Câmara ficou pequena para o tamanho da nossa cidade. Há 25 anos, meu pai comprou aquele espaço. Acredito que a gente quer também deixar esse legado, um novo prédio, um novo espaço para a Casa. A ideia é que a gente foque no Centro, acho fundamental que a gente trabalhe essa revitalização do Centro, mas vamos analisar a questão financeira, o impacto na Casa” Léo Couto (PSB) Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Para “tirar a ideia do papel”, o político reforçou que espera contar com apoio dos aliados do Estado e até do Governo Federal.

“Acho importante ter esse elemento com o Governo Federal e Estadual. Acredito que a gente consegue recurso para fazer um espaço para os vereadores que estão representando a população de Fortaleza, mas principalmente para ter um espaço maior para que a população de Fortaleza tenha um local para se capacitar, ter serviços e cuidar da saúde mental”, afirmou.

Legenda: Atual sede da Câmara Municipal de Fortaleza, no bairro Luciano Cavalcante Foto: Fabiane de Paula

Léo Couto disse ainda que irá criar um grupo de trabalho focado na definição da nova sede da Câmara. “Vamos tentar viabilizar no Centro, já existem algumas opções (...) Essa revitalização do Centro é fundamental, é um foco do prefeito Evandro. Levar a Câmara (para o Centro) é uma meta que vamos tentar, não estou dizendo que vai ser, mas vamos tentar”, concluiu.