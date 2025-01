'Quem sai perdendo é a própria oposição', diz Léo Couto sobre recusa do PL em compor Mesa Diretora da CMFor

Novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Léo Couto (PSB) falou sobre a relação com a bancada de oposição no Legislativo e avaliou que é a "própria oposição quem sai perdendo" com a recusa do PL em compor a Mesa Diretora da Casa no biênio 2025-2026. A declaração foi feita durante a Live PontoPoder desta quinta-feira (2).

Segundo ele, a chapa apresentada — na qual estava como candidato a presidente — respeitou a proporcionalidade partidária, contemplando representantes do PSB, PDT, PP, DC, PRD, Republicanos, Avante e PT.

Léo Couto, inclusive, chegou a convidar o PL para ficar com a 1ª secretaria da Mesa Diretora, mas o cargo teria sido recusado pelo partido, que é presidido pelo deputado federal André Fernandes em âmbito municipal. O parlamentar saiu derrotado da disputa do segundo turno contra Evandro Leitão (PT), candidato apoiado por Léo Couto. No Legislativo, o PL tem a maior bancada de oposição.

"Tenho diálogo com todos os vereadores. Infelizmente, o que saiu na imprensa, o que alguns colegas falaram foi que o deputado André não quis fazer essa composição. Eu acho que quem sai perdendo é a própria oposição e os próprios eleitores da direita, onde a gente queria fazer uma chapa respeitando a proporcionalidade. Já que o PL tem cinco vereadores, nada mais natural que compor a Mesa. A gente ofereceu a 1ª secretaria, mas não aceitaram" Léo Couto (PSB) Presidente da CmFor

A chapa encabeçada por Léo Couto à Mesa Diretora da CMFor foi eleita nesta quarta-feira (1º), com 37 votos favoráveis e 6 contrários. Os vereadores que se posicionaram contra o grupo apresentado foram os cinco do PL e Jorge Pinheiro (PSDB).

A reportagem acionou a presidência do PL Fortaleza, através da assessoria de comunicação. O espaço está aberto para manifestação.

Confira a composição da nova Mesa Diretora da CMFor