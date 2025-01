Léo Couto é eleito novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza para biênio 2025-2026

O vereador Léo Couto (PSB) foi eleito, nesta quarta-feira (1º), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para o biênio 2025-2026. Ele substitui o vereador Gardel Rolim (PDT), que estava no comando da Casa até essa terça-feira (31).

O parlamentar do PSB foi escolhido após consenso entre a base e a oposição do novo prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT). Ao todo, ele obteve 37 votos a favor do seu nome e 6 contrários. Léo Couto foi o único postulante à vaga, em uma composição da Mesa Diretora que também inclui representantes do PDT, PP, DC, PRD, Republicanos, Avante e PT.

Nesta quarta, os 43 vereadores eleitos para a nova legislatura da Casa (2025-2028) foram empossados e, em seguida, elegeram a nova Mesa Diretora.

A candidatura dele à presidência da CMFor foi construída com apoio de Evandro. No segundo mandato como vereador, ele é a terceira geração de sua família a presidir o Legislativo da Capital.

Diálogo

Pouco tempo antes da posse, ele destacou a importância do momento e disse que o diálogo deve dar o tom do seu mandato à frente do Parlamento Municipal.

"Conseguimos a construção dialogando muito, conversando muito com todos os vereadores, sempre me dei bem com todos os vereadores. Esse vai ser o ritmo dos próximos anos", destacou.

Na ocasião, ele ressaltou que se esforçará para levar as demandas dos vereadores ao prefeito eleito e vice-versa.

"Eu vou fazer o máximo possível para que a gente possa levar todas as proposições da Casa, onde os vereadores representam a população da nossa Cidade, para que possamos reverter todas essas proposições em coisas boas para o fortalezense. Acho que é isso que o fortalezense espera dos políticos e pode ter certeza que empenho não vai faltar", frisou.

Atribuições da presidência

O presidente do Legislativo Municipal é o responsável por dirigir os trabalhos, fiscalizar a ordem e defender institucionalmente a instância. Na lista de atribuições estão atividades como as convocações de sessões legislativas, a distribuição de proposições, a designação dos componentes de comissões — sejam elas permanentes ou temporárias — e a colocação de pautas para apreciação pelo plenário.

Confira a composição da nova Mesa Diretora da CMFor