No interior, prefeitos denunciam falência de municípios; caos exige providência a órgãos de controle

O ano de 2025 começa com dor de cabeça novas gestões municipais no Ceará. Em pelo menos três cidades, os prefeitos eleitos assumiram os cargos denunciando a falência das prefeituras e herdando dívidas volumosas de administrações anteriores. Os casos de Araripe, Acopiara e Iguatu evidenciam um cenário de desorganização fiscal, impactando diretamente serviços essenciais à população e desafiam as autoridades fiscalizadoras.

No pequeno município de Araripe, no Cariri, o prefeito José Paulino Ferreira (PT), conhecido como Zé Gordinho, revela que a dívida municipal ultrapassa R$ 8 milhões, sendo R$ 5 milhões apenas na área da saúde. Entre os principais problemas encontrados estão ambulâncias sucateadas, falta de transporte escolar adequado e deficiências graves na educação e assistência social. "A situação é grave, especialmente na saúde", destacou o gestor, que decretou situação de emergência.

O cenário em Acopiara também é crítico. O prefeito Dr. Vilmar (PSB) iniciou seu mandato com um problema alarmante: o hospital municipal estava sem energia elétrica por falta de pagamento, com os geradores inoperantes. A situação compromete o funcionamento da unidade, que não dispõe de ar-condicionado suficiente e enfrenta escassez de insumos básicos. "O município está falido", afirmou o gestor, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Contas bloqueadas

Em Iguatu, o prefeito Roberto Costa Filho (PSDB) enfrenta dificuldades semelhantes. A cidade está com as contas bloqueadas devido a dívidas com precatórios, além de enfrentar atrasos no pagamento de salários dos servidores municipais. "Assumimos um município em situação calamitosa. As contas estão travadas e os servidores sem receber", declarou o prefeito, que está tendo que negociar em várias frentes.