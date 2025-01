Christiane Leitão toma posse como presidente da OAB-CE: 'Marco simbólico'

Christiane Leitão foi empossada presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) nesta quinta-feira (2), em sessão solene com a presença de Erinaldo Dantas, que deixa a presidência. A advogada é a primeira mulher a presidir a instituição desde a fundação da Ordem cearense, em 1933.

Leitão pontuou que vai priorizar a capacitação da advocacia em sua gestão, que ocorre durante o triênio 2025-2027, com foco no Interior. No evento, a mãe de Christiane foi convidada para saudar a filha na chegada ao cargo.

A posse ocorreu no Auditório Miguel Oscar Viana Peixoto, na sede da instituição, e contou com apresentação musical do advogado e tenor Franklin Dantas e dos instrumentistas Paulo Lenine e Nonato Lima.

Foram empossados também todos os integrantes da mesa diretora: David Sombra Peixoto, como vice-presidente; Thiago Morais de Almeida Vilar, como secretário-geral; Francivaldo de Lemos Pereira como secretário-geral adjunto; e Camila Ferreira Fernandes, como tesoureira.

O evento teve a presença de personalidades como Inácio Arruda, Secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência e Tecnologia; Juvêncio Vasconcelos Viana, procurador do Estado do Ceará; Renato Roseno (Psol), deputado estadual, entre outros.

Socorro França, Secretária de Direitos Humanos do Estado do Ceará, foi ao evento para representar o governador do Ceará Elmano de Freitas (PT), que não pôde comparecer.

'Marco simbólico', avalia Christiane Leitão

Em coletiva de imprensa, Christiane avaliou que sua chegada na presidência é um "marco simbólico". "A OAB do Ceará com quase 92 anos terá sua primeira mulher [como presidente]. Isso muito me orgulha, mas meu senso de responsabilidade é ainda maior. Trabalhamos muito forte pela valorização da advocacia feminina e hoje a advocacia feminina é, sim, a metade da advocacia, mas a gente ainda precisa avançar mais", pontuou.

A expectativa da nova presidente é "trabalhar ainda mais e fortalecer o legado deixado pelas duas gestões do presidente Erinaldo [Dantas]". Para ela, é necessário, "fortalecer a interlocução da advocacia com a sociedade, e em especial com o interior".

Erinaldo Dantas, que presidiu a OAB-CE por dois mandatos consecutivos, em seis anos, ponderou que a gestão de Christiane representa "um grande avanço" e destacou que ela possui um "olhar novo" e "muita empatia".

"Acho que essa sensibilidade, e essa capacidade de empatia e solidariedade dela vai permitir que a gente tenha uma advocacia melhor ainda assistida [...] Ela vai sair desse mandato como a melhor presidente de toda a história, já que ela tem o apoio maciço de toda a advocacia cearense", comentou.