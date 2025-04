Evandro vai lançar 'Pacto pela Segurança Cidadã' e criar pelotões da Guarda Municipal para espaços públicos de Fortaleza

O 'Pacto pela Segurança Cidadã', novo programa de segurança de Fortaleza, contará com a ocupação de espaços públicos pela Guarda Municipal, em parceria com as polícias do Estado, e a criação de pelotões nas 12 regionais. Foi o que detalhou o prefeito Evandro Leitão (PT) na manhã desta quinta-feira (10), durante entrevista ao PontoPoder, do Diário do Nordeste.

A política foi oficializada a partir da aprovação da reforma administrativa na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), em 13 de março de 2025, que previa ajustes na Guarda Municipal para ampliar a atuação nos territórios. A proposta chegou à Casa com o nome de 'Fortaleza Pacífica', mas será lançada como 'Pacto pela Segurança Cidadã'.

Veja também PontoPoder Evandro diz que 'informações de HDs da Prefeitura' foram excluídas pela gestão Sarto PontoPoder 'Não descarto a possibilidade de estender', diz Evandro sobre prorrogação da contenção orçamentária em Fortaleza

Evandro afirmou que a ocupação de espaços pelo órgão iniciou pelas areninhas da Capital, há cerca de um mês. O próximo passo será ampliar essa atuação para escolas, equipamentos de saúde, praças e paradas de ônibus, entre outros locais.

O programa também contempla a criação dos pelotões da Guarda Municipal nas 12 regionais de Fortaleza.

“Em cada regional terá um pelotão para que esse pelotão possa fazer a Fortaleza que nós queremos, essa 'Fortaleza Pacífica', ocupando todos esses espaços através desses pelotões, onde esses pelotões terão um aparato, um efetivo de guardas municipais para fazer todas essas ocupações desses espaços” Evandro Leitão (PT) Prefeito de Fortaleza

O prefeito indicou, ainda, que os pelotões devem ser lançados oficialmente nos “próximos dias”. “Eles terão uma base formada por viaturas, por motos e, sobretudo, por pessoas, por guardas e sem ter necessariamente uma estrutura física”, pontuou.

AMPLIAÇÃO DO EFETIVO

Evandro Leitão também ressaltou a convocação dos 254 novos guardas municipais nomeados por meio de concurso público, em fevereiro deste ano, como uma das medidas para reforçar a segurança de Fortaleza.

“Eles estão num período de capacitação, estão se capacitando para que esses homens e mulheres possam fazer parte da nossa guarda municipal com as mais diversas ações”, comentou o prefeito.

A previsão é que outros 254 guardas sejam convocados no início de 2026, totalizando os 508 aprovados no certame feito pela gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT).

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil