Pagamento da parcela do retroativo dos servidores estaduais vai injetar R$ 36 milhões na economia

O pagamento do retroativo do aumento salarial dos servidores do Estado, anunciado nesta terça-feira (29) pelo governador Elmano de Freitas, vai injetar R$ 36,6 milhões adicionais na economia cearense no início de maio. O repasse, na folha salarial de abril, corresponde a 50% do retroativo referente aos meses de janeiro e fevereiro deste ano.

A outra parte do retroativo será quitada na folha salarial de agosto, com valor estimado em R$ 37,7 milhões. As informações foram repassadas à coluna pelo secretário do Planejamento do Estado, Alexandre Cialdini.

De acordo com o projeto de lei que trata do reajuste, o aumento será de 5,83% — sendo 4,83% correspondente à inflação acumulada em 2024 (IPCA), com implantação a partir de 1º de janeiro de 2025, e 1% de ganho real, previsto para entrar em vigor a partir de 1º de setembro de 2025.

O reajuste representa um impacto total de R$ 820 milhões no orçamento estadual.

Segundo o secretário, a folha salarial mensal do Estado gira em torno de R$ 1,4 bilhão, beneficiando cerca de 180 mil servidores, dos quais aproximadamente 70 mil são inativos.