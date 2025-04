Elmano anuncia pagamento de retroativo de reajuste para servidores do Estado

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou o pagamento do retroativo do reajuste salarial dos servidores do Estado, em publicação nas redes sociais na manhã desta terça-feira (29).

O pagamento, referente aos meses de janeiro e fevereiro, será efetuado em duas parcelas, sendo a primeira na folha do mês de abril e a segunda na folha de agosto.

"Informo aos milhares de servidores públicos estaduais que já autorizei o pagamento do retroativo do reajuste salarial em duas parcelas, sendo a primeira já na folha deste mês, e a segunda na folha de agosto. Seguimos firmes na valorização dos nossos profissionais", escreveu Elmano de Freitas.

De acordo com o projeto de lei, o reajuste corresponderá ao percentual de 5,83% – sendo 4,83% referente à inflação do exercício de 2024 (IPCA), com implantação a partir de 1º de janeiro de 2025; e 1% de aumento real, a partir de 1º de setembro de 2025. O aumento representa um impacto de R$ 820 milhões no orçamento estadual.

O reajuste salarial para servidores públicos e militares do Estado foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em sessão plenária no dia 6 de março.

Sem sinalização do pagamento retroativo até então, integrantes do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Ceará (Fuaspec) chegaram a ir à Alece, na tarde desta segunda-feira (28), cobrando um posicionamento do Governo quanto ao acordo firmado com a categoria.

