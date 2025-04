Evandro diz que 'informações de HDs da Prefeitura' foram excluídas pela gestão Sarto

O prefeito Evandro Leitão (PT) revelou, durante entrevista à TV Verdes Mares, na manhã desta quinta-feira (10), que informações oficiais do Município foram excluídas dos HDs de computadores da Prefeitura pela gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT).

Ao ser questionado, no "Bom Dia Ceará", sobre o rombo fiscal desmentido pelo ex-chefe do Executivo da capital cearense, Evandro Leitão falou sobre o que foi encontrado nos computadores do Município.

"O que eu posso dizer para você e para toda população fortalezense é que até as informações dos HDs dos computadores da própria Prefeitura elas foram tiradas. As informações, repito, foram tiradas dos HDs, dos computadores da Prefeitura. Por isso a dificuldade que nós tivemos no período [de transição] de informações", detalhou Evandro Leitão.

O prefeito ainda afirmou que, nas reuniões durante o período de transição, realizadas no fim do ano de 2024, houve pouco detalhamento dos gastos municipais. "Não é verdade que no período de transição tenha recebido informações, não é verdade. Pelo contrário. Nós tivemos uma forte dificuldade. Não tivemos praticamente informações".

O que diz Sarto?

Em nota enviado ao Diário do Nordeste, o ex-prefeito José Sarto (PDT) disse que os dados da gestão são guardados em um servidor interno e não em HDs.

"Isso dá maior agilidade para acessar esses dados. Já pensou se os dados da maior economia do Nordeste ficassem em um HD de computador, sob risco de serem perdidos por qualquer problema na máquina? Ou até mesmo pudessem ser apagados por uma pessoa mal intencionada?", destacou o ex-prefeito.

Sarto disse ainda que, durante a transição, foram realizadas mais de 30 reuniões entre as equipes. 'Nada disso foi apontado nas reuniões", declarou o prefeito.

Gestão anterior tentou deixar conta milionária de processo para atual prefeito

Ainda na entrevista, Evandro Leitão deu detalhes sobre uma ação contra o Município em que a gestão passada queria pagar um processo de aproximadamente 20 anos — iniciado por um ex-fornecedor — de R$ 2 bilhões negociando por R$ 200 milhões, quando o mesmo ainda nem havia sido julgado.

"Essa ação tramita há aproximadamente de 20 anos no poder judiciário. No final do ano passado, a gestão anterior foi tentar fazer um acordo, pasmem, meus senhores e senhoras, de R$ 200 milhões. A ação é algo em torno de R$ 2 bilhões. Pois a gestão anterior foi tentar fazer um acordo de R$ 200 milhões, quando ainda não tinha sido transitado e julgado essa ação. Fazendo um acordo para deixar a conta para a gestão que iria assumir, no caso a minha, para pagar", explicou Leitão.

Como é que eu vou fazer um acordo de uma ação que está ainda em tramitação, uma ação um valor expressivo de R$ 2 bilhões com R$ 200 milhões, onde as nossas condições já não eram boas naquele momento? Então são vários e vários, eu tenho aqui 'n' exemplos para dar. Eu não vou ficar batendo boca com absolutamente ninguém Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

Ainda segundo o prefeito, o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ). "A Prefeitura de Fortaleza está vencendo lá no STJ essa ação, vencendo parcialmente em 8 a 0", destacou o prefeito.