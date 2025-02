Dívida total da Prefeitura é de R$ 4,6 bi, diz Evandro: 'Fortaleza deixará de ser caloteira', promete

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) disse que a dívida total da Prefeitura é de R$ 4,6 bilhões. A 'herança', segundo ele, foi deixada pela gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT). "Recebemos a Prefeitura em um estado de extrema fragilidade financeira", ressaltou. Apenas em 2024, a dívida da gestão alcança quase R$ 2 bilhões, segundo dados informados pelo próprio prefeito durante o primeiro mês a frente da Prefeitura de Fortaleza.

A declaração foi dada em sessão solene realizada nesta segunda-feira (3) para a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Fortaleza.

Durante discurso, além de trazer um balanço do primeiro mês de gestão, ele também citou prioridades do governo e aproveitou para criticar o governo do antecessor no Paço Municipal e ex-aliado.

Evandro pontuou, por exemplo, que o Índice de Capacidade de Pagamento, mais conhecido como Capag, de Fortaleza deve cair — saindo do nível B para o C. "Esse índice de endividamento é relativo ao ano de 2024. Nós recebemos a prefeitura em 1º de janeiro de 2025", disse.

"Foi em virtude dessa situação delicada, que anunciamos as medidas de contenção de gastos", completou. As medidas anunciadas incluem a redução salarial do prefeito, da vice e dos secretários municipais; a suspensão da contratação e redução do número de terceirizados; a reavaliação de contratos de aluguéis de imóveis; dentre outros.

"(As medidas) visam manter nossa capacidade de entregar e honrar compromissos, novos e antigos ao longo de 2025. (...) Eu quero dizer que fortaleza deixará de ser uma cidade caloteira para honrar com todos os seus compromissos, inclusive os anteriores". Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

'Obras paradas'

O prefeito também reclamou do andamento das obras em Fortaleza. "A maioria das obras da Prefeitura eu recebi parada. Estamos retornando paulatinamente", narra.

Problema histórico da capital cearense, a obra da Heráclito Graça era uma das poucas que estava em andamento, segundo Evandro. "Por sinal não irá resolver o problema daquela região, segundo o que alguns estudiosos já me disseram", contrapôs na sequência.

O prefeito disse ainda que um plano para o funcionamento dos postos de saúde está sendo formulado pela gestão municipal.

"A população de Fortaleza sabe exatamente como recebemos a saúde. (...) Minha secretária de Saúde [Socorro Martins] está dialogando com os profissionais de saúde, estamos também, nos próximos meses, provavelmente nos próximos 90 dias, estaremos montando um plano para todos os 134 postos de saúde ter um novo funcionamento, ter um novo conceito em Fortaleza", disse.