Evandro Leitão anuncia plano para postos de saúde de Fortaleza nos próximos 90 dias

Durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta segunda-feira (3), o prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou que a equipe de saúde da Prefeitura está trabalhando para anunciar até o início de maio deste ano um novo plano para os postos de atenção básica na cidade.

O prefeito reforçou que vai viajar à Brasília na segunda quinzena de fevereiro para uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar de verbas para o setor, além de relembrar as polêmicas relacionadas na transição da gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT) para o mandato do petista e do aumento do repasse do Governo do Estado para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

"A população de Fortaleza sabe exatamente como recebemos a saúde. (...) Minha secretária de Saúde (Socorro Martins) está dialogando com os profissionais de saúde, estamos também nos próximos meses, provavelmente nos próximos 90 dias, estaremos montando um plano para todos os 134 postos de saúde ter um novo funcionamento, ter um novo conceito em Fortaleza".

Também presente na Câmara, a secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins, comentou mais sobre o plano a ser lançado e que terá foco nos postos de saúde da Capital. Conforme a titular da pasta, o objetivo é retomar questões importantes do setor de atenção primária.

"O plano da saúde é resgatar toda uma história que a gente sabe muito bem que é a importância de que se tenha a atenção primária, coordenadora de todo o sistema de saúde. Fortalecer essa visão de redes de atenção, que aí a gente entende que participamos e para dar essa qualidade que o usuário precisa, precisamos estar todos integrados: atenção primária, secundária, terciária, a questão das UPAs e hospitais".

Uma das promessas de campanha feita por Evandro Leitão foi a ampliação do terceiro turno, à noite, no funcionamento nos postos de saúde. Conforme afirmado pelo prefeito em 2024, a ideia é fazer "contratação de profissionais, médicos, enfermeiros e dentistas, ampliando o horário de atendimento, instituindo o terceiro turno nos postos de saúde para fazer atendimento até às 21 horas".

Ao todo, a população de Fortaleza que depende dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) é de cerca de 80%, em dados disponibilizados pela campanha do então candidato.

Maioria das obras da Prefeitura parada e "medidas duras" marcam início da gestão, diz prefeito

Evandro Leitão também aproveitou a ida à Câmara para a leitura da mensagem governamental, que marcou ainda a primeira sessão ordinária de 2025 com Léo Couto (PSB) como presidente do Legislativo municipal, para fazer um breve panorama do primeiro mês de mandato.

Uma das principais críticas está relacionada ao andamento das obras da gestão anterior. De acordo com o prefeito da Capital, "90% das obras da Prefeitura estavam paradas" quando ele assumiu o cargo, e nem mesmo a reforma da Avenida Heráclito Graça, para minimizar os alagamentos nos períodos de chuva, será suficiente.

A maioria das obras da Prefeitura eu recebi parada. Estamos retornando paulatinamente. Uma das poucas obras da Prefeitura que não estava parada era a da Heráclito Graça, que por sinal não irá resolver o problema daquela região, segundo o que alguns estudiosos já me disseram. Evandro Leitão (PT) Prefeito de Fortaleza

Outro ponto frisado por Evandro diz respeito aos cortes de gastos na máquina pública, anunciados por ele ainda na primeira quinzena de janeiro. O prefeito concorda que são ações necessárias em virtude do estado das contas da Prefeitura, próximas da insolvência.

"São medidas duras e que não fáceis de serem tomadas, mas estamos sendo obrigados a assim fazer, porque senão essa cidade ficará inadministrável tendo em vista tanto irresponsabilidade que foi cometida ao longo desses últimos anos", defende.

Léo Couto assume presidência da Câmara com promessa de inclusão e sessões nos bairros

A Câmara Municipal iniciou oficialmente os trabalhos nesta segunda com polêmicas da gestão passada da Prefeitura, vetos do novo prefeito a analisar e com clima polarizado, importado das últimas eleições.

O novo presidente da Casa, Léo Couto, prometeu maior inserção dos jovens no mercado de trabalho a partir de ações da própria Câmara, além de mais inclusão entre os funcionários: "Contratamos uma pessoa com síndrome de down. Não precisamos só falar, mas também dar o exemplo".

"A gente pensa em capacitar os nossos jovens, fazer um hub tecnológico na área de inteligência artificial, de programadores, temos muitos empregos, mas não temos capacitação. Acho que é uma oportunidade e esperança para a juventude da nossa cidade e a Câmara pode fazer muito mais", define.

Também foi ressaltado por Léo Couto a retomada do projeto que leva os serviços disponibilizados na CMFor para os bairros, além de sessões ordinárias da Casa fora do prédio, localizado no bairro Luciano Cavalcante, com o objetivo de atrair os mais novos para a política.

"Na Câmara nos bairros, queremos ampliar a parte cultural dentro dos bairros, os empreendedores sociais. Nossa ideia é fazer uma sessão ordinária nos bairros para que aquela população se interesse cada vez mais pela política e levar todos os serviços que a gente tem hoje na Câmara para que a população sinta que é a casa do povo".