Evandro diz que não descarta prorrogação da contenção orçamentária e prioriza envio de reforma administrativa à CMFor

O prefeito Evandro Leitão (PT) falou com jornalistas, neste sábado (1º), e afirmou que poderá prorrogar as medidas de contenção orçamentária decretadas pela Prefeitura de Fortaleza no mês passado. Na mesma oportunidade, o gestor revelou que a reforma administrativa na máquina pública do Município será a principal mensagem a ser enviada ao Legislativo na retomada dos trabalhos.

Com prazo inicial de 180 dias, a política de austeridade fiscal poderá ser continuada até o fim do ano. “A priori, essas medidas terão repercussão até 30 de junho, mas não descarto isso ser ampliado até o final do ano”, frisou. Segundo ele — que estava na posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) —, a efetividade das medidas será avaliada, considerando os resultados obtidos no período.

No último dia 9 de janeiro, vereadores da Capital cearense apreciaram, em sessões extraordinárias, a primeira mensagem do mandatário, que previu o fim da Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU) — que ficou conhecida popularmente como “Taxa do Lixo”.

Evandro falou que, com a retomada do expediente ordinário, a partir desta segunda-feira (3), outra proposição de seu interesse será remetida para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), desta vez prevendo a reformulação da estrutura do Município.

A matéria é considerada como uma prioridade pelo Governo Municipal. “A principal é a reforma administrativa, que a gente está estudando, junto com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão [Sepog]. Algumas pastas serão extintas, outras serão criadas, mas tudo dentro de uma perspectiva de que a gente esteja endividando a prefeitura. Isso nós não queremos”, salientou.

Relatório de transição

Durante a entrevista, Evandro também comentou sobre o relatório de transição, enviado pela administração municipal ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) nesta sexta-feira (31).

Ao que afirmou Leitão, o documento ratificou aquilo que foi apontado pela sua equipe ao assumir o Poder Executivo. “Encontramos uma prefeitura com muitos problemas, muitos débitos”, reforçou.

Pelo que o petista disse aos jornalistas, figuram na lista de credores: fornecedores, cooperativas e prestadores de serviço. “Está sendo muito desafiante, mas com planejamento nós iremos superar todas essas situações”, finalizou o prefeito.

Empréstimos em dúvida

Ao assumir a Prefeitura de Fortaleza, a gestão de Evandro herdou quatro operações de crédito já aprovadas pela CMFor e sancionadas pelo ex-prefeito José Sarto (PDT). Caso todas elas sejam tocadas, poderão adicionar ao Orçamento municipal um montante de aproximadamente R$ 1,3 bi.

As cifras, pelo que justificou o mandatário anterior nas mensagens enviadas ao Legislativo, deverão ser utilizadas para a execução de programas de urbanização e mobilidade, em investimentos na infraestrutura, na compra de ônibus elétricos e na aceleração digital do Município.

No entanto, ao ser perguntado se irá prosseguir com a contratação dos empréstimos, Evandro Leitão disse que eles “estão sendo avaliados” pela sua equipe econômica. “Não quero fazer nenhum tipo de operação de crédito que não seja vantajosa para o Município”, pontuou.

“Até porque essas operações de crédito você dá entrada e tem um tempo, muitas delas demoram meses, e é muito provável que o Município de Fortaleza não consiga mais contrair nenhuma operação de crédito, devido a essa questão desse indicador, a Capag B, que está indo para C”, comentou, se referindo à classificação utilizada pelo Tesouro Nacional para qualificar a capacidade de pagamento de estados e municípios.