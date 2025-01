Evandro Leitão deve ir a Brasília neste mês para conversa com Lula: 'Para que possamos fazer investimentos'

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) disse que irá a Brasília ainda em janeiro para conversar com o presidente Lula (PT) em busca de recursos para a capital cearense. "Para que a gente possa ter o apoio do governo federal para que possamos fazer os devidos investimentos", disse. Esse foi um dos caminhos citados por Evandro para tirar do papel promessas feitas durante a campanha eleitoral, como a ampliação do horário de atendimento dos postos de saúde até as 21 horas.

A declaração foi feita nesta quarta-feira (15) durante o anúncio do pacote de medidas para corte de gastos na Prefeitura de Fortaleza. Segundo ele, o momento é de "ajeitar a casa". "Não adianta querer fazer investimento, se, na 'casa', está com déficit altíssimo", pontuou.

Por isso, explicou o prefeito, promessas feitas durante a campanha não devem ser implementadas agora. "Nós estamos tomando essas medidas agora, para em um segundo momento a gente implantar tudo aquilo que nós nos comprometemos", disse.

Entre os cortes anunciados, está a redução de salários do prefeito, da vice e dos secretários municipais, a redução no número de servidores comissionados e terceirizados e a suspensão de contratos de serviços não essenciais.

Investimentos na Saúde

Indagado sobre como o corte de gastos impactaria na concretização das promessas feitas durante a campanha, Evandro Leitão reforçou que, este primeiro momento, é de "controle" para alcançar "equilíbrio financeiro".

Contudo, o prefeito apontou que o diálogo com o governador Elmano de Freitas e com o presidente Lula deve ser feito para tentar acelerar a implementação de algumas ações. "Estaremos nos próximos dias, até o final do mês, voltando em Brasília para conversar com o presidente Lula, no sentido que a gente possa ter o apoio do governo federal para que possamos fazer os devidos investimentos, para que possa ampliar o horário de atendimento dos postos", exemplifica.

A última vez que o prefeito esteve em Brasília foi no início de dezembro do ano passado, antes de tomar posse no comando do Executivo municipal.

Evandro reforçou que para realizar a ampliação de horário de atendimento será necessário aumentar as equipes médicas na capital, que hoje são cerca de 450. "E Fortaleza tem uma capacidade de credenciamento de 1.352 equipes", pontua.

O prefeito de Fortaleza também citou a contribuição que o Governo do Estado tem dado a Saúde na capital cearense. "Em dezembro, a Saúde não parou 100% porque o Governo do Estado deu ajudas ao IJF e à Secretaria de Saúde do Município com medicamentos e insumos", pontuou.

A Secretaria de Saúde do Estado informou ao Diário do Nordeste, no dia 26 de dezembro, que foram doados ao IJF 78 mil medicamentos, como antibióticos e anestésicos, e mais de 128,4 mil itens como gaze, algodão, seringas e kits intubação.