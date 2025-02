Evandro promete criar pelotões da Guarda Municipal nas 12 regionais de Fortaleza para reforçar segurança

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), revelou que a Prefeitura tem um plano de criar, nos próximos meses, pelotões da Guarda Municipal nas 12 regionais da cidade, para reforçar a segurança pública. A declaração foi dada em entrevista à Verdinha, nesta terça-feira (4).

Evandro também explicou o motivo de não ter chamado a primeira turma da Guarda Municipal no último dia 1º de fevereiro, como havia prometido: "Nós tivemos que tomar essa decisão de sustar a convocação porque ela foi feita de forma ilegal. A gestão anterior não poderia ter feito essa convocação nem três meses antes, nem três meses depois do pleito eleitoral, segundo o parecer da Procuradoria do Município".

508 novos guardas municipais e 32 enfermeiros serão convocados em duas etapas, segundo o prefeito. Nos próximos dias, o chefe do executivo municipal deve dar mais detalhes sobre a convocação.

Os novos agentes devem ser alocados nos pelotões que serão criados pela Prefeitura nas 12 regionais, em um prazo de 2 a 3 meses. O objetivo é colaborar com a Segurança Pública da Capital, que, assim como o Estado do Ceará, teve aumento de homicídios em 2024, na comparação com 2023.

"Já na perspectiva desses desses guardas municipais que nós estamos chamando, a minha Guarda Municipal, a inspetora-geral, juntamente com meu secretário de Segurança Cidadão, estão montando um plano para, nos próximos 60 dias, no mais tardar 90 dias, em parceria com o Governo do Estado, estar fazendo ocupações de todos os territórios aqui em Fortaleza, das 12 regionais. Nós iremos criar 12 pelotões em Fortaleza", prometeu Evandro.

Medidas de segurança no futebol

O prefeito Evandro Leitão também demonstrou preocupação com a violência no futebol, após brigas envolvendo torcidas organizadas do Fortaleza Esporte Clube e do Ceará Sporting Club, nas últimas semanas.

Evandro afirmou "o local que menos violência tem na prática do futebol é dentro do estádio", referindo-se às brigas das torcidas que ocorrem fora das arenas esportivas.

Porém, nós estamos colocando equipamentos de identificação facial no estádio. Nós queremos, nos próximos 120 dias, estar implementando esse equipamento. Um exemplo básico, uma pessoa está com um mandado de prisão em aberto. Na hora que ela tiver o acesso ao Estádio Presidente Vargas, a identificação irá acusar (o mandado de prisão) e a pessoa será imediatamente presa." Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

Fora do estádio, o prefeito afirmou que "nós temos que ter um controle maior nos terminais de ônibus, nos bairros de Fortaleza, porque é no trajeto, na ida e na volta do estádio, que existe o maior problema de violência no futebol".

O chefe do executivo lembrou que no próximo sábado (8) terá Clássico-Rei (Fortaleza x Ceará) pelo Campeonato Cearense de Futebol. "Vim do futebol, passei alguns anos dentro do futebol e conheço um pouco sobre essa realidade. Eu já pedi à minha Guarda Municipal para também dialogar com a Polícia Militar. Vamos ter um jogo, um clássico, Fortaleza e Ceará, no próximo final de semana agora. E, final de semana passada, tivemos um problema seríssimo lá em Recife. Nós não podemos deixar com que isso chegue aqui à nossa Capital, fazendo com que os desportistas terminem não indo para o Castelão ou para o Presidente Vargas", completou.