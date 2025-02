Clássico-Rei pelo Cearense 2025 terá arbitragem de fora e renda dividida

O primeiro Clássico-Rei da temporada 2025 terá um quarteto de arbitragem de fora. A solicitação foi feita pelo Fortaleza, mandante da partida, nesta segunda-feira (3). A comissão de arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF) vai consultar à CBF os nomes disponíveis.

Pelo regulamento do Campeonato Cearense, árbitros de fora terão que ser obrigatoriamente dos quadros Fifa ou Master e isso implica diretamente em um valor mais alto de taxas. Além disso, o solicitante tem que pagar R$ 5 mil para a FCF, que investirá o valor em treinamento, formação e reciclagem de árbitros cearenses.

O Diário do Nordeste apurou que o custo total, incluindo passagens e hospedagens dos árbitros ficará entre R$ 40 mil e R$ 50 mil, sem contar a taxa da federação. O Fortaleza, no entanto, vai dividir os custos com o Ceará e o pagamento da arbitragem deve sair do borderô da partida. Não haverá árbitro de vídeo.

A renda do jogo, pelo regulamento, pertence ao clube mandante, mas assim como no ano passado há um acordo entre os rivais para divisão do montante. O sócio-torcedor que terá acesso livre ao estádio, no entanto, será apenas o do time mandante, no caso, o Fortaleza.