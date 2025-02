Comando-geral da Polícia Militar do Ceará tem novo titular; saiba quem é Sinval Sampaio

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) anunciou, nesta segunda-feira (3), a troca do Comando-Geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que passa a ter o coronel Sinval Sampaio como novo gestor.

O agente assume a função no lugar do também coronel Klênio Sávyo, que estava no cargo desde o início da gestão do governador Elmano de Freitas (PT), em 2023. Até então, Sinval estava à frente do 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM/Região Metropolitana de Fortaleza).

A troca foi anunciada nas redes sociais da Pasta comandada pelo secretário Roberto Sá.

Veja também PontoPoder 'Estou muito insatisfeito', dispara Elmano sobre a segurança pública no Ceará Segurança Governador assina demissão de nove policiais acusados de crimes como homicídios, corrupção e extorsão no Ceará

O anúncio da mudança ocorre no mesmo dia em que Elmano enfatizou estar "muito insatisfeito" com os resultados das políticas públicas de segurança no Ceará. A declaração foi dada pelo gestor nesta segunda-feira (3), em entrevista coletiva na sessão solene de instalação da 3ª Sessão Legislativa da 31ª Legislatura na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"Eu estou muito insatisfeito com os resultados que nós alcançamos. Nós permitimos que não aumentasse a violência, mas a redução é muito pequena, portanto, isso exige de nós mais trabalho ainda, muito mais trabalho, para poder entregar a paz e a segurança que nosso povo reclama" Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

QUEM É O NOVO COMANDANTE DA PMCE

Bacharel em Segurança Pública pela Academia General Facó e bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, o coronel Sinval Sampaio está na Polícia Militar desde 1994 e ascendeu ao posto de coronel em 2024.

Segundo a SSPDS-CE, o novo comandante-geral tem especializações em Ciências Jurídicas (Universidade Cruzeiro do Sul) e em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes (Universidade de São Paulo). Tem carreira de operações e gestão de segurança pública desenvolvida por mais de 30 anos, com atuação em diversos setores da PMCE, da SSPDS e da Casa Militar do Governo do Ceará.

Na Polícia Militar do Ceará, até o momento, comandava o 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM/Região Metropolitana de Fortaleza). Sampaio foi comandante do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do 1º Comando Regional de Polícia Militar (Comando de Policiamento da Capital) e do então Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio).

Além disso, o agente foi chefe da Assessoria de Inteligência (Asint) da PMCE e atuou na Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS. Integrou também o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do CPChoque e a 1ª Companhia do 5º Batalhão (Aldeota).