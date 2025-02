Governador assina demissão de nove policiais acusados de crimes como homicídios, corrupção e extorsão no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou a demissão de nove policiais (sendo oito policiais penais e um policial civil), acusados de crimes como homicídio, corrupção e extorsão. As portarias foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (31).

O policial penal Anderson Laureno Clementino foi demitido em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto em decorrência de ter matado o policial militar William dos Santos Medeiros e baleado outro homem, em uma briga em um bar, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 19 de março de 2023. A defesa alegou que o cliente foi agredido pelo PM e efetuou apenas um disparo (que atingiu os dois homens) para se defender.

O policial civil Marcondes Nanglê Gomes Quirino também foi demitido em razão de um homicídio. O inspetor, três policiais militares e um ex-PM foram acusados de matar um homem, no Município de Jijoca de Jericoacoara, no dia 20 de março de 2018. A vítima seria envolvida com o tráfico de drogas e teria ameaçado um militar. A Justiça Estadual decidiu levar o grupo a julgamento, mas ainda não marcou data para o júri popular. A defesa do inspetor alegou falta de provas para a condenação.

Outro PAD aberto na Controladoria Geral de Disciplina (CGD) resultou na demissão do policial penal Milton Oliveira Martins Neto, acusado de corrupção passiva, de associação criminosa e de facilitar a entrada de aparelho eletrônico em estabelecimento penal. Ele já havia sido demitido em outra investigação administrativa, por abandonar o cargo público após faltar por mais de 30 dias seguidos.

R$ 190 mil teriam sido pagos a Milton Oliveira para facilitar a fuga de 15 presos do antigo Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II) - hoje UPPOO III - segundo as investigações. A defesa do policial alegou que não há provas na investigação para condená-lo por qualquer crime.

Já o policial penal Ítalo Emmanuel Cardoso Soares, também demitido, foi preso em flagrante, no dia 15 de junho de 2021, por suspeita de participar de uma extorsão de R$ 25 mil, no bairro Dunas, em Fortaleza. Segundo a defesa, o policial realizou apenas uma cobrança de uma dívida, o que "não daria margem a indicação de crime de extorsão".

Outra prisão em flagrante também resultou em demissão. O policial penal Victor Mateus The Távora foi detido por corrupção passiva, tráfico de drogas e associação para o tráfico, no dia 22 de outubro de 2023. O agente já foi condenado a 14 anos e 5 meses de reclusão, na esfera criminal, por decisão da 1ª Vara da Comarca de Pacatuba.

Faltas ao trabalho e atestado médico falso

Dois policiais penais foram demitidos pelo governador do Estado por acúmulo de faltas. Antônio Damasceno Júnior foi acusado de acumular 86 dias de falta, entre fevereiro e maio de 2019, na Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim (UPPJSA). A defesa alegou que as testemunhas "não souberam precisar com exatidão o período e a quantidade de plantões em que o acusado teria faltado ao serviço".

Já Fernando José Evangelista dos Santos teria faltado 67 dias de trabalho, entre março e julho de 2020, na Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (antiga CPPL I).

O servidor Francisco Doreslandes Lameu Timbó Júnior foi demitido em razão da acusação de apresentar dois atestados médicos falsos, para abonar faltas nos plantões de junho e julho de 2021. Ao ser interrogado na CGD, ele alegou que foi a um hospital público e disse a um vigilante que era policial penal e precisava de um atestado médico, e que, pouco depois, o vigilante apareceu com o atestado. O servidor afirmou ainda que era na época da pandemia da Covid-19 e que tinha "muito medo de morrer".

Por fim, o policial penal Ítalo Roney Barroso Soares teria abandonado o cargo público depois do plantão de 19 de agosto de 2017, na Casa de Privação de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto, até novembro daquele ano.