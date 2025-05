Lula defende fim da escala 6x1 em discurso do Dia do Trabalhador e cita fraude no INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em discurso na quarta-feira (30), que o governo deve seguir no debate sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. O tema discute o fim da jornada 6x1, com seis dias de trabalho e um de descanso. O assunto foi lembrado em discurso do Dia do Trabalhador.

“Está na hora de o Brasil dar esse passo ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras”, disse Lula.

O pronunciamento, feito na rádio e na TV às vésperas da data, destacou a criação de empregos e o crescimento da economia alcançados no governo petista.

Lula apontou que foram gerados 3,8 milhões de postos de trabalho com carteira assinada em dois anos e quatro meses de governo.

Além disso, o presidente ainda recordou do projeto de lei que prevê a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil.

“Agora é assim, quem ganha menos não paga e quem ganha muito paga um valor justo”, disse.

Fraude no INSS

Tema importante da última semana, o esquema criminoso de golpe no INSS que consistia na cobrança de valores indevidos a beneficiários foi citado por Lula. O presidente destacou que o caso vinha acontecendo desde 2019.

“Determinei à Advocacia-Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas”, reforçou.

Além disso, ainda falando com os trabalhadores por conta da data, citou programas como o Desenrola Brasil e Crédito do Trabalhador para falar dos benefícios criados durante o mandato dele.