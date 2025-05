Lula nomeia Márcia Lopes como nova ministra do Ministério das Mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou a assistente social Márcia Lopes como substituta de Cida Gonçalves no comando do Ministério das Mulheres. O controle foi transferido na manhã desta segunda-feira (5), em reunião no Palácio do Planalto.

Conforme a Presidência, tanto a exoneração de Cida como a nomeação de Márcia serão publicadas ainda nesta tarde, em edição extra do Diário Oficial da União.

"Eu e a ministra Gleisi Hoffmann [das Relações Institucionais] recebemos hoje pela manhã, dia 5 de maio, no Palácio do Planalto, a assistente social, professora e ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, a quem nomeei e dei posse no cargo de Ministra das Mulheres, em substituição à companheira Cida Gonçalves, que também participou do encontro", escreveu o presidente Lula em suas redes sociais.

Quem é Márcia Lopes?

Natural do Paraná, Márcia Lopes foi ministra de Lula no segundo mandato, em 2010, quando comandou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Antes, ela foi secretária-executiva da pasta, de 2004 a 2008.

A nova ministra das Mulheres é formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), onde também atuou como professora, com mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em 2022, ela fez parte da equipe de transição do terceiro governo Lula, no grupo de assistência social.

Márcia é, ainda, irmã de Gilberto de Carvalho, que foi chefe de gabinete de Lula nos primeiros mandatos e, hoje, é secretário nacional de Economia Popular e Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego.