Representante de Trump vem ao Brasil para discutir segurança, não sanções contra Moraes

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que a visita de David Gamble, chefe interino da Coordenação de Sanções do Departamento de Estado do governo de Donald Trump, será para discutir assuntos ligados à segurança pública, e não para tratar de sanções contra Alexandre de Moraes.

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) havia afirmado que a viagem ao território brasileiro seria para articular ações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ele [Gamble] participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e discutirá os programas de sanções dos EUA voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas", indicou, em nota, a Embaixada, anunciando a chegada do norte-americano nesse domingo (4).

Entretanto, no sábado (3), Eduardo Bolsonaro, que atualmente mora nos EUA, revelou em suas redes sociais a visita de Gamble e disse que ele vinha ao Brasil para "discutir potenciais punições contra o ministro Alexandre de Moraes".

Na publicação, o deputado licenciado ainda indicou a possibilidade de encontros com ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP). Em entrevista à Folha de S. Paulo, o parlamentar afirmou que recebeu as informações após um encontro com integrantes do Departamento de Estado da Casa Branca.

Eduardo Bolsonaro contesta Embaixada

Após a divulgação da nota da Embaixada dos EUA no Brasil, Eduardo contestou a declaração e disse ela foi divulgada por integrantes do governo de Joe Biden que ainda estariam representando os EUA.

"Os Estados Unidos já enviou um novo embaixador para o Brasil? Não. Então, o corpo diplomático do governo americano no Brasil ainda é da administração Biden? Sim. Então, morreu já por aqui essa história", disse.