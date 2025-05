Em meio à crise no INSS, Ciro reage e põe o Ceará no olho do furacão do conflito entre PDT e PT

A demissão de Carlos Lupi (PDT) do comando do Ministério da Previdência Social, após o avanço das investigações da Polícia Federal sobre um esquema bilionário de fraudes no INSS, reabriu uma crise que vai além da Esplanada. A saída do pedetista expôs as divergências no tocante às relações com o PT e o governo Lula. E o Ceará está no olho do furacão político.