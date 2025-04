Evandro envia à CMFor PL que garante cargos comissionados a professores aprovados no último concurso

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), enviou à Câmara Municipal, nesta quarta-feira (30), um Projeto de Lei Complementar para que professores aprovados no último concurso possam assumir cargos comissionados na Secretaria Municipal da Educação (SME).

Se acatada pelos parlamentares, a medida também garantirá cargos de comissão nos distritos de Educação e nas escolas municipais.

"Esta é mais uma demanda do sindicato dos servidores da Educação de Fortaleza atendida pela gestão", mencionou o prefeito. O anúncio foi feito por ele nas redes sociais, com a presença, também, do secretário municipal da Educação, Idilvan Alencar (PDT), do secretário de Governo, Júnior de Castro (PT), e do procurador-geral do Município, Hélio Leitão.

No último concurso, de acordo com Evandro, foram aprovados mais de 2 mil profissionais para atuar na rede de ensino da Capital.