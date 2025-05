A resposta de Vojvoda sobre o fim de ciclo no Fortaleza

A temporada de 2025 se apresenta como uma das mais desafiadoras para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. No clube desde 2021, com diversos resultados históricos, o comandante se tornou alvo de críticas por parte da torcida devido à falta de resultados recentes. Após o empate sem gols com o São Paulo no Morumbi, nesta sexta-feira (2), foi questionado em coletiva se o momento indicava um fim de ciclo no Pici, mas a resposta foi uma só: o foco é em recuperar o Leão.

"É verdade, muitas vezes falaram comigo, que eu não tenho coragem de ir para outro clube, mas no Fortaleza eu também tenho pressão pela história que nós construímos, não fiz sozinho, mas com um grupo de jogadores, com a diretoria e o torcedor. Estamos em um momento difícil, e o meu pensamento só está em: temos time para recuperar, confio nos meus jogadores e no momento estou forte para seguir brigando no dia a dia. Depois vejo o futuro, não sou muito de analisar o futuro, eu vivo o dia a dia, quero ser feliz e no momento eu não consigo pois minha felicidade está atrelada ao futebol, então se as coisas vão bem no futebol, minha felicidade está presente, mas quando não estão, eu sofro, e isso junto dos meus jogadores. Tenho um elenco que responde, isso é o principal”. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

A mensagem é nítida, o foco do treinador está 100% no Fortaleza. Nas entrelinhas, o lembrete de quem o chamou de covarde por sempre recusar propostas de grandes times brasileiros para seguir na equipe cearense: independente de todas as conquistas, o futebol sempre vai cobrar e existe pressão aqui.

Com exatos 299 jogos à frente do Leão, Vojvoda não é imune às cobranças e reclamações. Com o status de maior técnico da história do clube ao garantir três participações em Libertadores, dois G-4 da Série A, além de três títulos cearenses e dois da Copa do Nordeste, com currículo que permite uma estabilidade que vem da gestão, que acredita no trabalho, mas não o blinda de também ser criticado, com um contrato válido até o fim do ano no momento.

Por isso, o momento exige resiliência. E as respostas para o período turbulento estão no trabalho. Ao ser “refém do sucesso”, necessita reagir com resultados condizentes com a história recente, o que está em falta em 2025. No fim, Vojvoda sabe disso e essa resposta mostra que está disposto a tentar, mais uma vez, superar as dificuldades em busca de uma nova jornada histórica no Fortaleza.