São Paulo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza tem mais um confronto fora de casa. Desta vez, o duelo é contra o São Paulo, no Morumbi, na capital paulista, às 21h30, jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O grupo que viajou para Recife na última segunda-feira (28), enfrentou o Retrô pela Copa do Brasil e depois seguiu para São Paulo, retornando para a capital cearense no sábado (03).

O São Paulo, dono da casa, chega para o jogo sem perder há dez jogos, com seis empates e quatro derrotas, nas três competições que participa: Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O grupo venceu o Náutico por 2 a 1 na Copa do Brasil e chega embalado para o duelo. A equipe reencontra o segundo cearense na competição, quando na última rodada empatou em 1 a 1 com o Ceará. Atualmente, o Tricolor Paulista está na décima colocação, com oito pontos.

Já o Fortaleza está há dez jogos sem vencer e como visitante, são nove jogos em baixa nas vitórias. Esse é o quarto jogo fora de casa em nove dias. Nas últimas três partidas, todos os resultados foram empates: na Libertadores, o Atlético Bucaramanga (1x1); na Série A, o Sport (0x0); e na Copa do Brasil, o Retrô (1x1). Na tabela, o Tricolor de Aço está na 15ª colocação, com seis pontos.

No retrospecto, são 30 jogos entre as duas equipes, com nove vitórias do Fortaleza, nove empates e 12 triunfos do São Paulo. Jogando no Morumbi, são 15 jogos, com oito vitórias do São Paulo, quatro tentos positivos do Fortaleza e três empates. No último jogo das duas equipes, o Leão do Pici venceu por 1 a 0 na Arena Castelão em 2024. Como visitante, o Tricolor estreou contra o São Paulo, vencendo pelo placar por 2 a 1. A última vez que o São Paulo venceu o Fortaleza foi em 2020.

COMO CHEGA O SÃO PAULO

Luís Zubeldía, treinador do São Paulo, tem como preocupação a condição física dos atletas, que tem uma extensa lista de desfalques, o que deve trazer mudanças na escalação do treinador. Na partida contra o Náutico, Ferreirinha ficou de fora por sobrecarga muscular na coxa esquerda. Além dele, Alan Franco sofreu uma lesão no pé esquerdo, na mesma partida. Os dois estiveram no último treino antes de enfrentar o Fortaleza.

Legenda: O meia Lucas Moura deve retornar ao São Paulo contra o Fortaleza Foto: Erico Leonan/São Paulo FC

O meia-atacante Lucas Moura voltou a treinar com bola e há uma expectativa de que ele seja relacionado, após se recuperar de um trauma no joelho direito. Os desfalques confirmados são o volante Pablo Maia (cirurgia no tornozelo esquerdo), o meia Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda) e o zagueiro Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda), que devem voltar no jogo contra o Allianza Lima, na próxima terça-feira (06), pela Libertadores.

Outros nomes que seguem no DM são lateral-direito Igor Vinícius (lombalgia) e os atacantes Calleri (cirurgia no joelho direito) e Henrique (lesão no tornozelo esquerdo).

COMO CHEGA O FORTALEZA

Já o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, relacionou 25 atletas na viagem que iniciou na última segunda-feira (28), quando o grupo foi para Recife enfrentar o Retrò/PE pela Copa do Brasil. Desse grupo, apenas o zagueiro Titi não estará à disposição do treinador argentino, por ter sido expulso no último jogo, após receber o segundo cartão amarelo contra o Sport.

Mais um atleta se somou ao grupo que está na capital paulista: o meia-atacante Lucca Prior. Ele seguia em treinamento no Centro de Excelência Alcides Santos e viajou a pedido da comissão técnica. Treinou com o grupo no CT do Corinthians e fica entre os relacionados.

No Departamento Médico, seguem o zagueiro Brítez (entorse no tornozelo esquerdo); o atacante ⁠Moisés (edema no músculo posterior da coxa esquerda) e desde o último boletim divulgado, estão o lateral-direito Tinga e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, os dois com uma entorse no tornozelo direito.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será

transmitida pelo Premiere.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo:

Rafael; Cédric, Ruan, Ferraresi, Wendell; Alisson, Bobadilla e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Luciano e André Silva. Técnico: Luís Zubeldía

Fortaleza:

João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Pol Fernández, Lucas Sasha, Martínez; Marinho, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 7ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Morumbis, em São Paulo

Data: 02/05/2025 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Quarto Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)

AVAR2: Philip Georg Bennett (RJ)