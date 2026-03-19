Após reapresentação, Floresta já anunciou 6 reforços para a Série C; Veja nomes
Verdão estreia fora de casa, no dia 5 de abril
O Floresta se reapreentou no dia 4 de março, um mês antes do início da Série C do Campeonato Brasileiro. Na abertura da competição, o Verdão enfrenta a Inter de Limeira, fora de casa, no dia 5, às 17 horas, no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira.
E o Verdão, com 15 dias de intertemporada, já anunciou 6 jogadores. O técnico Leston Júnior tem uma boa base que disputou o Campeonato Cearense, mas chegará reforçado para a competição.
Veja lista de reforços:
Meia Garraty
Garraty iniciou sua carreira no Cruzeiro-RS e, ao longo da trajetória no futebol brasileiro, acumulou passagens por clubes como Pelotas/RS, Bagé/RS, Carlos Renaux/SC, Hercílio Luz/SC e Londrina/PR
Na temporada de 2026, o meia foi titular na campanha do Cascavel no Campeonato Paranaense mostrando regularidade e presença importante no meio-campo da equipe.
Zagueiro Islan
O zagueiro Islan, tem 29 anos e disputou o Campeonato Paulista defendendo o Velo Clube.
Natural de Maceió (AL), o defensor acumula passagens por Náutico-PE, CSA-AL, Ypiranga-RS, São Bernardo/SP, Potiguar, Linense/SP, entre outras equipes.
Atacante Jeam
O jogador retorna ao Verdão da Vila, reforçando o setor ofensivo da equipe para a sequência da temporada.
Com 31 anos, o atacante chega com experiência no futebol brasileiro e passagens por diversos clubes tradicionais, como Bahia, Capivariano/SP, Cuiabá/MT, CSA/AL, América-RN, Náutico/PE, Água Santa/SP, Jacuipense/BA, Treze/PB e Caxias/RS.
Volante Jhony Douglas
Aos 29 anos, o volante estava no Joinville. Com experiência no futebol brasileiro, o atleta acumula passagens por clubes tradicionais como Paraná/PR, Paysandu/PA, Coritiba/PR, Inter de Limeira/SP, Novorizontino/SP, Figueirense/SC, Botafogo/SP e Joinville/SC.
Goleiro Dheimison
Aos 36 anos, o arqueiro retorna ao Verdão da Vila após passagem pelo clube em 2025, quando foi destaque da equipe na Série C, quando o Lobo disputou o acesso até a última rodada do quadrangular.
Com passagens por Água Santa/SP, Maringá/PR, Rio Claro/SP, RB Bragantino/SP e ABC/RN, o goleiro disputou seu último campeonato pelo Primavera no Paulistão.
Lateral-esquerdo Caíque
O atleta chega ao Verdão da Vila após disputar o Campeonato Paulista pelo Velo Clube e acumula passagens por São Paulo, Criciúma/SC, Maringá/PR, Guarani/SP, XV de Piracicaba/SP e Ypiranga/RS.
Tabela detalhada
A CBF detalhou 5 rodadas da tabela da Série C:
1ª Rodada
05/04 - 17h - Major Levi Sobrinho
Inter de Limeira x Floresta
2ª Rodada
11/04 - 17h - Domingão
Floresta x Santa Cruz
3ª Rodada
20/04 - 20h - Domingão
Floresta x Ferroviária-SP
4ª Rodada
25/04 - 19h30 - Almeidão
Botafogo-PB x Floresta
5ª Rodada
04/05 - 20h - Domingão
Floresta x Maranhão