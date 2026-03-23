Abril terá dois feriados prolongados em 2026; veja datas

O mês de abril de 2026 contará com dois períodos de folga prolongada no calendário nacional, incluindo a Sexta-Feira Santa e o feriado de Tiradentes. As datas devem impactar a rotina de serviços públicos e o funcionamento de atividades comerciais em diversas regiões do país.

O primeiro feriado ocorre durante a Semana Santa. Em 2026, a Sexta-Feira Santa será celebrada no dia 3 de abril, data considerada feriado nacional. Tradicionalmente, o período é marcado por celebrações religiosas e também pela redução de atividades em órgãos públicos e empresas.

Veja também País Feriados de 2026: Governo divulga calendário de folgas e pontos facultativos; veja datas Colaboradores Prorrogação de norma do trabalho em feriados reforça papel da negociação coletiva

Já o segundo feriado do mês será o Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, que em 2026 cairá em uma terça-feira. Com isso, o dia anterior, 20 de abril (segunda-feira), será considerado ponto facultativo em diversos órgãos públicos, o que possibilita um segundo feriado prolongado.

Calendário de feriados em abril de 2026:

3 de abril (sexta-feira): Sexta-Feira Santa – feriado nacional

20 de abril (segunda-feira): ponto facultativo

21 de abril (terça-feira): Tiradentes – feriado nacional

A combinação das datas deve favorecer viagens e movimentação no setor de turismo, além de alterar o funcionamento de repartições públicas, bancos e parte do comércio, a depender de decisões locais e acordos coletivos.

Os feriados prolongados são tradicionalmente utilizados por trabalhadores para descanso ou viagens, e exigem atenção da população quanto ao funcionamento de serviços essenciais em cada município.