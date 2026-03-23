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Abril terá dois feriados prolongados em 2026; veja datas

Os feriados prolongados são tradicionalmente utilizados por trabalhadores para descanso ou viagens.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Família grande feliz em pé na praia de areia, olhando para as ondas do oceano juntos, pai com mãe e filhos observando as ondas.
Legenda: A combinação das datas deve favorecer viagens e movimentação no setor de turismo,
Foto: Kittyfly/Shutterstock

O mês de abril de 2026 contará com dois períodos de folga prolongada no calendário nacional, incluindo a Sexta-Feira Santa e o feriado de Tiradentes. As datas devem impactar a rotina de serviços públicos e o funcionamento de atividades comerciais em diversas regiões do país.

O primeiro feriado ocorre durante a Semana Santa. Em 2026, a Sexta-Feira Santa será celebrada no dia 3 de abril, data considerada feriado nacional. Tradicionalmente, o período é marcado por celebrações religiosas e também pela redução de atividades em órgãos públicos e empresas.

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Já o segundo feriado do mês será o Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, que em 2026 cairá em uma terça-feira. Com isso, o dia anterior, 20 de abril (segunda-feira), será considerado ponto facultativo em diversos órgãos públicos, o que possibilita um segundo feriado prolongado.

Calendário de feriados em abril de 2026:

  • 3 de abril (sexta-feira): Sexta-Feira Santa – feriado nacional
  • 20 de abril (segunda-feira): ponto facultativo
  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes – feriado nacional

A combinação das datas deve favorecer viagens e movimentação no setor de turismo, além de alterar o funcionamento de repartições públicas, bancos e parte do comércio, a depender de decisões locais e acordos coletivos.

Os feriados prolongados são tradicionalmente utilizados por trabalhadores para descanso ou viagens, e exigem atenção da população quanto ao funcionamento de serviços essenciais em cada município.

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