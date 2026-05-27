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Mulher que estava com cearense desaparecido em Ilhabela fala pela 1ª vez: 'Muita dor'

Bruna Damaris foi resgatada nessa terça-feira (26) e está em recuperação no hospital. Já Dheorge Pereira ainda não foi localizado.

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Redação producaodiario@svm.com.br
País
montagem de fotos de Bruna Damaris e do cearense Dheorge Pereira, que desapareceram após passeio em moto aquática em Ilhabela.
Legenda: Dheorge e Bruna estavam em uma confraternização com amigos em uma lancha e saíram de moto aquática por volta das 16h de domingo sem informar o destino.
Foto: Reprodução.

A jovem Bruna Damaris, de 26 anos, que estava com o cearense Dheorge Pereiradesaparecido desde o último domingo (24) após passeio em uma moto aquática em Ilhabela (SP), gravou um vídeo falando pela primeira vez sobre o incidente e atualizando o seu estado de saúde.

A mulher foi resgatada nessa terça-feira (26) e está internada em recuperação. Ela ficou à deriva por 42 horas em alto-mar. Já Dheorge ainda não foi localizado, e as buscas seguem nesta quarta (27).

Nas imagens, gravadas no hospital e divulgadas pela família dela, Bruna aparece sentada no leito e acena para a câmera do celular.

"Estou melhorando. Estou com muita dor no corpo e na garganta", afirma Bruna no vídeo.

O boletim médico informou que Bruna apresenta evolução clínica favorável, está consciente, respirando espontaneamente e sem sinais de risco iminente de morte. Ela segue internada no Hospital Municipal Mário Covas Jr., em Ilhabela. As informações são do g1.

Buscas pelo cearense seguem nesta quarta

Este é o quarto dia de buscas por Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ilhabela, que mantém diligências para localizar o jovem.

Segundo a publicação, a Marinha teria encontrado um colete salva-vidas boiando no mar durante a operação, que pode pertencer a Dheorge. A identificação do item, no entando, ainda não foi confirmada.

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O cearense Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, desapareceu no último domingo (24) durante passeio em uma moto aquática na Praia Ponta das Canas, na região sul de Ilhabela, em São Paulo. O jovem estava acompanhado de Bruna Damaris Sant’anna da Silva, 26.

Em nota ao Diário do Nordeste, o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) informou que a mulher foi encontrada na manhã de terça-feira (26), por uma embarcação de pescadores em alto mar, durante o terceiro dia de buscas. Já Dheorge continua desaparecido.

Moto aquática é encontrada à deriva

Conforme informações cedidas pelos bombeiros, Dheorge e Bruna estavam em uma confraternização com amigos em uma lancha e saíram de moto aquática por volta das 16h de domingo sem informar o destino.

A moto aquática usada pelos dois foi encontrada à deriva em alto-mar na manhã de segunda-feira (25), a cerca de 22 quilômetros do local onde eles haviam sido vistos pela última vez. O jovem teria viajado para o litoral paulista a passeio com os amigos no dia 18 de maio.

Dheorge é natural de Alcântaras, no Ceará, mas já vive há 10 anos em São José do Rio Preto, Interior de São Paulo.

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