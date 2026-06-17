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Daniel Vorcaro teria ameaçado 'moer' empregada da atriz Monique Alfradique, diz PF

Ordem teria sido enviada a Luiz Phillipi Mourão, conhecido como "Sicário" do ex-banqueiro.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Comparativo lado a lado de dois perfis em foto: à esquerda um homem com barba e cabelo castanho usando blazer azul-marinho e camisa clara; à direita uma mulher ruiva ondulada em vestido preto com poás brancos, fazendo selfie com celular na frente de um fundo verde e branco.
Legenda: Nome da atriz já foi citado nas investigações contra Vorcaro.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) revelam que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria ameaçado a empregada doméstica da atriz Monique Alfradique

O caso teria ocorrido em 19 de fevereiro do ano passado. Em contato com Luiz Phillipi Mourão, que tinha apelido de "Sicário" (matador de aluguel) e era apontado como integrante de uma milícia privada, Vorcaro reclamou de uma desavença com a mulher.

"Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda", disse Vorcaro. Mourão, então, responde: "O que é para fazer? Qual o caminho?" E recebe a ordem do ex-banqueiro: "Puxa endereço, tudo". As informações são da Folha de São Paulo.

Após receber a orientação, Mourão teria enviado uma foto da empregada junto das informações pessoais dela. Os investigadores não detalharam qual teria sido o motivo do conflito entre Vorcaro e a vítima.

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Sicário e 'A Turma'

A troca de mensagens entre Vorcaro e Mourão compõem um relatório de investigação da chamada "A Turma". Essa organização, comandada por Luiz Phillipe, servia para monitorar e pressionar pessoas consideradas adversárias do banqueiro ou ligadas às apurações sobre o Banco Master.

Luiz foi preso durante a Operação Cúmplice Zero, que investiga um sistema de fraudes financeiras. Na mesma ação, Daniel Vorcaro foi preso, apontado como líder de uma organização criminosa estruturada em diferentes núcleos.

Mourão atentou contra a própria vida na prisão e morreu em 6 de março, dois dias após ser detido pela PF, no Centro de terapia Intensiva do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG).

Nome Alfradique já apareceu nas investigações contra Vorcaro

Essa não é a primeira vez que a atriz é mencionada em relatórios da Polícia Federal (PF) sobre Daniel Vorcaro, segundo informações da Folha.

Mensagens enviadas em dezembro de 2024, a então namorada dele, Martha Graef, comentou sobre uma antiga relação entre o ex-banqueiro e Alfradique.

"Eu tenho medo porque sei que você teve algo parecido com a Monique e chegou a noivar com ela. Não quero estar naquela situação que não deu certo", disse Graef. Vorcaro respondeu: "Realmente o caso da Monique foi frustrante. Não chegamos a noivar, mas estávamos com relacionamento muito sério".

O documento da PF ainda aponta que Mourão teria auxiliado na recuperação da conta do Instagram da atriz, após ela ser hackeada em 2024 por golpistas que promoviam supostos negócios de retorno garantido no nome dela.

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